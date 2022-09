Titkos hódolója akadt a Donáth–Cseh-duónak

Meg is mutatta Reinfrank néninek a telefonon, hogy ő is nyugodjon meg végre, nincs szó új, titkos csodafegyverről, csak a régi, leszerepelt és a saját választói által is csúnyán elküldött régi Fegyőr Bandiról. Miután ez kiderült, jót nevettek mindketten azon, hogy a szakállas bácsi és a technika ördöge, hogy megviccelte őket.

– Tulajdonképpen ez volt a realitás, hiszen ki hisz ma már a hírhedt Donáth–Cseh- (defekt) duónak. Mindenki pontosan látja, hogy a saját hazájuk ellen tevékenykednek – mondta Felhévizy búcsúzóul Reinfrank néninek, majd tovább polírozta a Singer feliratot a frissen szerzett század eleji varrógépén.

Borítókép: Cseh Katalin, a Momentum EP-listavezetője (balra) és Donáth Anna Júlia, a párt alelnöke, mandátumot szerző képviselők a Momentum Mozgalom eredményváró rendezvényén a Dürer Rendezvényházban az európai parlamenti (EP-) választás napján, 2019. május 26-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor )

