Cseh Katka dermesztő ámokfutásba kezdett

A Momentum üdvöskéje tovább lökte pártját a szakadék felé.

Felhévizy Félix elhatározta, hogy végre rendet tesz a könyvei között. Régóta váratott magára már ez a feladat. A hírlapíró a fejébe vette ugyanis, hogy összerendezi a könyvtárát témák, korok és szerzők szerint. Ennek a meglehetősen munkaigényes feladatnak az elvégzése azért lett mostanra már égetően szükséges, mert nemrégiben a már eddig is szépszámú, mintegy háromezer darabos gyűjteményéhez kapott még közel ezer darab új kötetet. Jobbára régi, századeleji könyvekről van szó. A most beszerzett darabok között van például egy közel negyvendarabos, gyönyörű Mikszáth-sorozat és egy szintén pazar Verne-gyűjtemény is. Éppen hozzákezdett a könyvek kicsomagolásához, amikor csengettek az ajtaján, Reinfrank néni volt az. Félix ezúttal nagyon megörült a ház hírmondójának, hiszen a kémlelőnyíláson kitekintve már észrevette, hogy a tündéri idős asszony nem üres kézzel érkezett, egy nagy tálca sütemény volt a kezében.

– Üdvözlöm, kedves Félix, régen találkoztunk. Mi is lent voltunk a vidéki rokonainknál, de ilyen a nyár, hála istennek van még kihez utaznunk. Hoztam egy kis almás pitét, tudom, hogy szereti, a legutóbb is nagyon dicsérte, most talán még jobban is sikerült. Felhévizy megköszönte a finomságot, be is vitte gyorsan a konyhába, hogy biztos helyre kerüljön. Reinfrank néni azonban meglepetésre előhúzott az apró virágokkal díszített otthonkája zsebéből egy okostelefont és belekezdett a szokásosnak mondható közéleti ismeretterjesztésbe.

– Képzelje, szerkesztő úr, vettem a lányom unszolására egy okostelefont és nagyon megszerettem. Minden benne van, ami engem érdekel. Könnyen meg tudom nézni az új kormányzati intézkedéseket és a baloldali ellenzék minden bosszantó hülyeségét is pillanatok alatt elérem. Hallotta azt például, kedves Félix, hogy Cseh Katalin, a Momentum üdvöskéje mit posztolt legutóbb a Facebook-oldalára? Azon akadt ki a Katka, hogy Novák Katalin állami kitüntetésben részesítette a holland politikust, Geert Wilderst.

„Ízlelgessük ezt egy kicsit. A nemzet egységét kifejező elnök egy olyan politikust tüntetett ki, aki gyűlöletbeszéd és durván kirekesztő diszkrimináció miatt rendszeresen látogatja a bíróságot. Az EU- és NATO-tag Magyarország legfőbb közjogi méltósága egy olyan politikust tüntetett ki, aki egész karrierjét arra tette fel, hogy az EU szétverésén dolgozzon. Ha bárkiben pislákolt még a remény, hogy titulusához méltóan Novák Katalin minden magyar elnöke lehet, sajnos csalódnia kellett. A köztársasági elnök az állami kitüntetéseket is arra használja, hogy a Fidesz szélsőjobboldali, Európa-ellenes kapcsolatait építse. Nincs két Fidesz. […] Novák Katalin beiktatási beszédében nagyon helyesen úgy fogalmazott, hogy feladata megtalálni »azt a mélységet és magasságot, ahol a magyarok magától értetődő összetartozása van«. Geert Wilders és a többi szélsőséges kitüntetésével eddig csak a mélységet találta meg.”

– Ezek szerint nem szégyelli magát ez a kis hölgy, hiszen engem még úgy tanítottak, hogy először a saját magam háza táján tegyek rendet, mielőtt mást bírálnék. Arról nem is beszélve, hogy szerintem ezekkel a kirohanásokkal csak mélyebbre taszítja a pártját és annak a megítélését, mert a magyar emberek nem vevők erre a gyűlöletpolitizálásra.

Cseh Katalin és az EU-ban ténykedő magyar baloldali képviselők kizárólag Brüsszel hangján szólalnak meg, azt szajkózzák, amit az európai baloldal a szájukba ad.

Nekik mindenki szélsőjobboldali, aki nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. Köszönöm, hogy meghallgatott szerkesztő úr, és fogyassza egészséggel a pitét! – mondta mosolyogva Reinfrank néni, majd sarkon fordult és villámgyorsan eltűnt a lépcsőfordulóban.