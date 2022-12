„Örülök, hogy néhány meghurcolt társam számára végre véget ér ez a rémálomügy”

Az elnöki közleményben szereplő azon kitétel kapcsán, hogy »az ügy terheltjei közül azonban többeket súlyos vádakkal illettek, az elsőfokú bíróság bűnszervezetben való elkövetést is megállapított, és jelentős büntetés kiszabása mellett döntött. Esetükben olyan súlyos cselekményekről szól a vád, hogy csak jogerős bírósági ítéletet követően tartja helyesnek dönteni az ő kegyelmi kérelmeikről« – viszont meg kívánom jegyezni, hogy mindannyiunkat hasonlóan »súlyos« vádakkal illetett és illet az ügyészség és »bűnszervezeti« elkövetéssel is. Az, hogy kire mit látott bizonyítottnak és kit mire ítélt Ignácz bíró, az az ő önkényes döntésén múlott, amit mi eleve törvénysértőnek, egyoldalúnak és elfogultnak tartunk, és nem kizárt, hogy az ilyen helyzetekre való megosztás szándéka is benne volt. Mi eleve vitatjuk a vádak minősítését (mert valójában csak a »terror« minősítéstől »súlyosak« a kisértékű rongálások) és a bizonyítottságot is. Azt gondolom, hogy mindezekért sem szerencsés Ignácz bíró ítéletét kiindulási alapnak tekinteni.

Értve a döntés indoklását, azért fenntartom a reményt, hogy szilveszter után az elnök asszony a reakciók és vélemények fényében újragondolja az ügyet, és egy második körben a többi tíz vádlott kérelmének pozitív elbírálása is megtörténhet.