Tízmilliók mentek szocialista kifizetőhelyekre

15 millió forintot fizetett mezőgazdasági és vidékpolitikai tanácsadásért a Magyar Szocialista Párt egy bizonyos Dolgozó Vidék Betéti Társaságnak 26 hónap alatt

– derül ki az Országgyűlés honlapján fellelhető nyilvános szerződésekből. A megbízásokat egytől egyig Tóth Bertalan, az MSZP korábbi társelnöke írta alá, míg a bt. részéről bizonyos Gyenis Lajosné, a cég vezetője volt az aláíró. Az ügy érdekessége, hogy a Baksán bejegyzett cég mindössze húsz kilométerre található Pécstől, ahol Tóth Bertalan született, és alpolgármestere is volt a baranyai megyeszékhelynek. A Dolgozó Vidék Bt.-t 2020. április végén jegyezték be a cégbíróságon, első szerződését pedig 2020. május 8-án kapta a szocialistáktól, 4,5 millió forint értékben. A megbízás hat hónapra szólt. Ezt újabb szerződés követte 2020 év végéig másfél millióért. A legutóbbi, még érvényben lévő megbízást november 1-jén írták alá a felek egymillió forint értékben, ami december végéig szól.

A cég adatai szerint a Dolgozó Vidék Bt. főtevékenysége ugyan a tanácsadás, de emellett profiljukban szerepel különböző zöldségfélék, dinnye, gyökér-, gumósnövények termesztése, valamint juh, kecske tenyésztése, vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése, egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás is.

Ugyanakkor a cég foglalkozik lakó és nem lakó épületek építésével és bontásával is. A bejegyzésekor a Dolgozó Vidék Bt. jegyzett tőkéje százezer forint volt.

Bőkezűen bánt Tóth Bertalan a Trijana Tanácsadó Bt.-vel is, amelyet 2019-ben jegyeztek be a cégbíróságon, és már ebben az évben meg is kapta első megbízását a szocialistáktól, közel ötmillió forintért. Az összegért cserébe a Litresits András vezette cég tájékoztató anyagokat készített az MSZP-frakciónak, és szóbeli konzultációkat tartott. A Trijana Bt. minden bizonnyal jól végezte dolgát, mert azóta megszakítás nélkül kap megbízást a szocialista párttól: eddig összesen 37 millió forint értékben. Ráadásul az utolsó két megbízást ugyanazon a napon, 2022. május 2-án, ugyanabban a témában, ugyanakkora összegért írta alá Tóth Bertalan. A különbség csupán annyi volt, hogy az egyik szerződés augusztus 31-ig, a másik viszont október 31-ig tartott. Utóbbi azért érdekes, mert a cégbíróság internetes felületén a Trijana Bt. végelszámolás alatt van, ennek kezdete szeptember 1-je volt.

Litresits András neve nem új keletű a baloldalon, ő volt 2019-ben a szocialista párt delegáltja a Nemzeti Választási Bizottságban, de ő volt az is, aki a bíróság előtt képviselte Nagy Blankát, az ellenzék trágár kiskunfélegyházi jelöltjét, valamint rendszeresen képviseli a bűnszervezet létrehozásával és költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csabát.