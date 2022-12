Új campusszal bővül a Budapesti Corvinus Egyetem

Mára bebizonyosodott, hogy az egyetem alapítványi fenntartásba vétele sikeres és jó döntés volt– mondta el Barta Márton stratégiai vezető az egyetemen tartott sajtótájékoztatón pénteken. Mint fogalmazott, 2019 ben az egyetem átfogó megújításába kezdtek, amelyek egy része szervezeti, másik része tartalmi volt. Az egyetem egész belső struktúrája átalakult, másfelől a régóta várt bérrendezés is megtörtént – hangsúlyozta Barta Márton. Szeptemberben két új szak is indul az egyetemen, de megújult a hallgatói véleményezési rendszer, és az egyetem kutatási eredményessége is megduplázódott – sorolta. Emellett a hallgatói szolgáltatások is megújultak és digitalizálódtak.

Az új campusszal kapcsolatban a stratégiai vezető arról beszélt, hogy a megújuló épületegyüttes meg fog felelni a szigorú fenntarthatósági minősítésnek, a Leed Gold kritériumainak, valamint az AA+, kiemelkedően nagy energiahatékonyságot jelentő minősítésnek is, a hazai felsőoktatási beruházások közül elsőként.

Elmondta, egyszerre hat-hétszáz hallgató tud majd dolgozni a campuson, amelynek minden oktatási és közösségi tere a kreatív kooperációt fogja szolgálni. Az épületben helyet kap majd az egyetem vállalkozásinkubációs programja, valamint itt fog működni az innovatív adattudományi projekteknek otthont adó Adattér is.

Major Péter, a Hallgatói Szolgáltatások vezetője az egyetem digitális megújulásának ismertetésekor kiemelte: – A jó hallgatói és oktatói élmény az adminisztrációnál kezdődik. Törekednünk kell arra, hogy diákjaink a szakmai ismeretek megszerzésére, oktatóink a tanításra és a kutatásra koncentrálhassák idejüket, erőforrásaikat.

Ehhez – mint mondta – gördülékenyen működő, testre szabható és rendszerszemléletű tanulmányi adminisztráció szükséges, amelyet a Neptun rendszer komplex továbbfejlesztésével a tervek szerint tovább javítanak. Többek között megteremtik az online beiratkozás lehetőségét, és felhasználóbarát módon nyomon követhetővé teszik a jelentkezéseket a külföldi részképzésekre, a szakmai gyakorlatokra, de a hallgatók naprakészen láthatják az ösztöndíj-kérelmeik feldolgozását és a jogorvoslati folyamataikat is.

Az új fejlesztések egy része az unió helyreállítási alapjából, az egyetem által elnyert másfél milliárd forintos támogatási keretből valósul meg – hangzott el a sajtótájékoztatón.

A campus tulajdonosa, a fejlesztés irányítója és a 12 milliárd forintos állami támogatást kiegészítő finanszírozója az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány. A 2021 őszén megkezdett építkezés összköltsége várhatóan nettó 16 milliárd forint körül alakul.

A közösségi tervezésre épülő előkészítő munka után a Corvinus új, Ménesi úti campusa a tervek szerint jövő ősztől nyitja meg kapuit. A campuson Magyarországon egyedülálló energetikai rendszer jön létre, amely a legmodernebb hőszigetelési technológiákat alkalmazza, illetve napelemek és talajszonda használatával biztosítja az energiaellátást.

Helyet kap benne mintegy 180 kollégiumi új férőhely, számos sportolási lehetőséget lehet majd igénybe venni, és 11 ezer négyzetméteres park is segíti a feltöltődést.

A campuson szociális eszközkölcsönző programot indít majd az egyetem, amelyben hátrányos helyzetű hallgatók juthatnak olyan, a távoktatáshoz szükséges eszközökhöz, mint a tablet, a vezeték nélküli headset vagy a webkamera. A campus otthont ad olyan innovációs műhelyeknek is, amelyeken keresztül a Corvinus az üzleti világ és a társadalom számára közvetíti majd az akadémiai eredményeket.

Az informatikai fejlesztések között szerepelnek hibrid termek, az előadók kialakítása kamerákkal, több monitorral, fejlett hangosítással, valamint a tárgyalók digitalizációja. Az oktatási fejlesztések a tananyagok digitalizációjára, valamint új, az adattudományra és a mesterséges intelligencia üzleti aspektusait felhasználó képzések kialakítására fókuszálnak.

Az egyetem megújulásának uniós részforrása az Európai Unió helyreállítási tervében szereplő, úgynevezett RRF-2.1.2-21, Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális és készségfejlesztése pályázati kiírásból származik.

Borítókép: A sajtótájékoztató az egyetemen (Fotó: Kincses Krisztina)