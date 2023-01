A zöldátállást is befolyásolja a szomszédban dúló háború

Litkei Máté szerint jól mutatják azonban a svéd kormány klímapolitikai elkötelezését elmúlt két hétben tett nyilatkozatai is. Romina Pourmokhtari svéd klíma- és környezetvédelmi miniszter nyilatkozta azt a svéd közszolgálati médiának, hogy fel kell gyorsítani az orosz fosszilis forrásokról a leválást, és a megújuló energiák támogatásának ösztönzőire kell fókuszálni. Vagyis a svéd elnökség elkötelezett azon a téren, hogy a klímatörekvések és a függetlenedés egyszerre végrehajtható.

Fókuszban az energiaellátás

Az orosz–ukrán háború előtt az Európai Unió példaértékűen járt el a klímapolitikai célokban – emlékeztetett Litkei Máté. Mint mondta, a közösség nagy része csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását, támogattuk az éghajlatváltozás sújtotta régiókat, és felgyorsult a megújuló energiaforrásokba való befektetés is. Nemrég az atomenergia is zöld címkét kapott, ami előrevetítette a szintén karbonsemleges nukleáris energiatermelési kapacitások bővülését is.

A háborús konfliktus kirobbanása után a fókusz az energiaellátás biztosítására tevődött át – húzta alá a szakértő. Hangsúlyozta, az elhibázott szankciók, az energiaellátás bizonytalansága háttérbe szorította a klímapolitikai célokat. Németország például a múlt évben a villamos energia több mint egyharmadát ismételten szénnel állította elő. Falvakat, templomokat, szántóföldet és még szélerőműparkot is felszámolnak, hogy bővítsék a külszíni lignitfejtést.

Ez azért is furcsa, mert a háború előtt másról sem hallott az állampolgár, mint hogy a klímaváltozás gazdaságra, társadalomra, környezetre gyakorolt negatív hatásai katasztrofálisak. A rengeteg megújulóenergia-beruházás és a nukleáris energia megítélésében történt pozitív fordulat ellenére az általános jelenség inkább az volt 2022-ben, hogy a meglévő szennyező infrastruktúrát tudtuk azonnal használni, például a már említett szenes erőműveket, illetve a vezetéken érkező gázt a nagyobb üvegházhatású gáz kibocsátásával járó cseppfolyósított gázzal tudtuk helyettesíteni.

Az energetikában a beruházások generációkra határozzák meg a viszonyokat, de a nagy ipari beruházások, a jogszabályi környezet megváltoztatása és az alkalmazkodási projektek is évtizedekig éreztetik a hatásukat. A klímapolitikában ezért megfontoltnak kell lenni. Vannak lépések, amiket több szempontból is meg kell vizsgálni, és katasztrofális eredményhez vezet, ha a politikai törekvés felülírja a józan észt – vélekedett Litkei Máté.

A kulcs az atomenergia

Az energiaválságot és a háborút megelőzően számos zöldpolitikai törekvés zajlott Magyarországon, melyeknek egy részét azonban felülírta vagy módosította a válsághelyzet – mutatott rá Litkei Máté. Az egyik program, amelyet nem módosított, a Zöld busz program, mely a 25 ezer főnél népesebb települések és a főváros vonzáskörzetének személyszállítási közszolgáltatói számára biztosít pályázási lehetőséget elektromos autóbuszok beszerzésére. Ez a program hozzájárul a városok levegőminőségének javításához.

Magyarországon jelenleg körülbelül 4000 MW ipari és háztartási napenergia-kapacitás üzemel, aminek köszönhetően hazánkban állítjuk elő legnagyobb arányban a villamosenergiát naperőművek segítségével. Ez a hirtelen bővülés jelentősen túlszárnyalta a várakozásokat. Ahhoz, hogy a villamosenergia-rendszer a jövőben is fenntartható legyen, fejleszteni kell a hálózatot, mely rövid távon kisebb-nagyobb kellemetlenségekkel jár, de hosszú távon nélkülözhetetlen – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A szélenergiával kapcsolatban széles körű társadalmi vita folyt korábban, várható némi bővülés ezen a téren is. A geotermikus energiában és a biogáz előállításában nagy potenciál rejlik Magyarországon a földgázigény csökkentésére. Ennek lehetőségeit a kormány jelenleg is vizsgálja.