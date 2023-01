Februárban kezdődhetnek meg az ellenzéki egyeztetések

Sőt, meglepő módon lapunknak többen is elismerték, hogy a történtekből nem lehet országos következtetéseket levonni, de mellékes a DK szerepe is. – Jó lenne azt mondani, hogy az ellenzék legyőzte a Fideszt, a kormányt, de ez nem így van. Bár a pártok helyben is megtették, amit tudtak, a siker egyértelműen Budai Lórántnak és a körülötte kialakult jó, bizalmi közösségnek köszönhető. Lórit egyszerűen szeretik a jászberényiek, akik nem akartak változást – fogalmazott egyikük.