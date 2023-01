Menütervezéssel időt és pénzt spórolhatunk meg

Az egészséges, kiegyensúlyozott életmód fenntartásához óriási segítségünkre lehet a menütervezés – véli Okos Tímea táplálkozás-szakértő, aki szerint időben, pénzben, mentális és testi energiában is rengeteget spórolhatunk, ha előre megtervezzük a családi étkezéseket.

A közösen elkészített ételek és étkezések segítenek, hogy gyermekünk jó evő legyen. Fotó: Okos Tímea

Mindössze húsz percet kell ráfordítanunk hetente arra, hogy átgondoljuk és papírra vessük, milyen ételeket fogunk készíteni, majd ezekhez összeírjuk a beszerzendő alapanyagokat. Így már tudatosan és célirányosan vásárolhatunk, amivel újabb időt és energiát nyerhetünk

– sorolta. A szakember szerint a tudatos tervezéssel sokkal kevesebb többszörösen feldolgozott ételt veszünk le a boltok polcairól, és kevésbé válunk a reklámok áldozataivá. – Az ételek alapanyagai­nak listája segít, hogy ne csábuljunk el feleslegesen. Ezzel is maximalizáljuk az ételeink tápértékét, és támogatjuk az egészségünket, és az egészséges életmóddal kapcsolatos céljainkat – mondta.

Okos Tímea: Ezzel a módszerrel megőrizhetjük az egész család egészségét. Fotó: Teknős Miklós

A táplálkozás-szakértő arról is beszélt, a kisgyermekes családoknak ez a módszer nemcsak pénztárca- és időbarát, de abban is segít, hogy elkerüljék a válogatósságot. – A jó evő gyerekek neveléséhez is elengedhetetlen a tudatos tervezés, hiszen ennek híján fáradtan, a hűtő előtt álldogálva a legritkább esetben kezd neki újdonságokkal kísérletezni az ember. Márpedig a változatosság és az új ételek a kulcs a válogatósság ellen, ahogy az is, hogy ne menjünk bele a „rendelésre főzésbe” és a többféle opciók kínálásába – tanácsolta Okos Tímea.

A fiatal szakember évek óta azért dolgozik, hogy az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás ne csak elméletként jelenjen meg az emberek életében. – Hiszem, hogy a jóllét a minőségi étkezéssel, mozgással és az önmagunkkal való törődéssel kezdődik. Hiszem azt is, hogy a következő generáció egészsége is a mi kezünkben van, amelyet a jó példákkal alapozhatunk meg: mint a közösen elkészített ételek és az étkezések. A családok jelentős része viszont hetente kevesebb mint három alkalommal ül le együtt az asztalhoz – hívta fel a figyelmet.