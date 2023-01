Miskolc baloldali vezetője sem kér Gyurcsányból

Szerintem is öröm minden leaszfaltozott utca, egy felújított tér, egy új biciklisáv, ha éppen az kell. A kérdés, hogy ez elég-e. [...] Szerintünk valójában arra kell válaszolni, hogy mi szolgálja a köztársaság helyreállításának érdekét. A DK szerint az, ha a települések lakóit választott vezetőik Orbán rendszerével szemben politikai közösséggé szervezik, és közösen küzdenek a szabad Magyarországért. Aki ehelyett csak házmester, az legyen házmester

– írta a bukott miniszterelnök.

Veres Pál azonban másként vélekedett.

– A mostani helyzetben, amikor az elszabadult energiaárak közel 17 milliárd forintos lyukat ütöttek Miskolc költségvetésén, az én legfontosabb feladatom az, hogy a város alapfelada­tait működtessem, hogy járjanak a buszok, legyen óvodai, bölcsődei és idősellátás. Az emberekért, a miskolciakért, én ugyanis nekik tettem esküt

– mondta a polgármester, hozzátéve: nem volt, és most sem pártpolitikus. – Ha úgy tetszik, nekem Miskolc az egyetlen pártom. Hittem és hiszem, hogy a városvezetést lehet pártpolitikán, pártpolitikai célokon, pártpolitikai érdekeken felülemelkedve végezni – fogalmazott. Megjegyezte: ha más polgármesterek vállalnak pártpolitikai feladatokat is, az az ő dolguk, ám nem hiszi, hogy ettől bárki több vagy kevesebb lenne. – Ahogyan azt sem hiszem, hogy egy politikus feladata eldönteni, hogy ki az igazi magyar, ki az igazi keresztény vagy ki az igazi polgármester – mondta Veres Pál. Lapunk megkeresett több baloldali városvezetőt is az ügyben, például Botka László Szeged, Nemény András Szombathely, illetve Tóth József, Budapest XIII. kerületének polgármesterét, ám nem reagáltak megkeresésünkre.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke szerdán a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: Gyurcsány Ferenc még a baloldali városvezetőket sem tiszteli. – Csaknem harminc éve vagyok Kaposvár polgármestere, a helyi polgárok hétszer választottak meg vezetőjüknek. A rendszerváltoztatás óta minden kormánnyal együttműködtem. Ilyen elképesztő és kártékony arroganciát azonban egyetlen kormánytól sem tapasztaltam, még Gyurcsány Ferenc kormányától sem, noha az ő kabinetje vette el a legtöbb pénzt a városoktól, a falvaktól, az önkormányzatoktól, a pedagógusoktól, az idősektől, a közalkalmazottaktól, a köztisztviselőktől, és még a családok zsebében is turkált – mondta.

A jelek szerint Karácsony Gergely viszont engedelmeskedett a DK elnökének, és még a háború sújtotta Ukrajnából, Kijevből is az Orbán-kormánynak üzengetett, ahová Vitalij Klicsko helyi főpolgármester meghívására érkezett a Szabad Városok Szövetségének tagjaival.

– Tudjuk, hogy a magyar kormány nem őszinte a háborúval kapcsolatban. De tudjuk azt is, hogy a budapestiek értik, mi történik Ukrajnában. Tudjuk, hogy önök egy szabad világért harcolnak – fogalmazott a budapesti főpolgármester az ÉnBudapestem.hu tudósítása szerint.