Deutsch Tamás: Komoly probléma van az EP vagyonnyilatkozati rendszerével

– Kétféle véleményt szoktak a politika világában megfogalmazni a vagyonnyilatkozati rendszerekről. Az egyik vélemény abból indul ki, hogy nincs megfelelő vagyonnyilatkozati rendszer. Ez a megközelítés a baloldali-liberális politikai erőkre jellemző. Az időről időre napvilágot látó korrupciós ügyekben döntő részben a baloldali politikusok érintettek. Ezután pedig erről tudomást sem véve arról beszélnek, hogy csak problémák vannak a vagyonnyilatkozati rendszerekkel – fogalmazott lapunk megkeresésére Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Mint mondta, egy ideologikus megközelítés tapasztalható a baloldal részéről.

– A másik megközelítés szerint egy széles körű, a tényleges vagyoni helyzetet pontosan bemutató vagyonnyilatkozati rendszer megfelelő garanciát ad arra, hogy minden közéleti szereplőnek a vagyoni helyzete, valamint a gazdagodása nyomon követhető legyen, és lehessen látni, hogy ez megalapozott volt vagy sem – rögzítette a politikus. Továbbá leszögezte: a magyar szabályozás megfelelő.

Deutsch Tamás jelezte, hogy a magyar vagyonnyilatkozati rendszer körüli „kutyakomédia” azzal kezdődött, hogy Brüsszel ürügyet keresett a hazánkat folyamatosan korrupcióval, visszaélésekkel támadó véleményekhez. – Évekkel ezelőtt kitalálták, hogy rossz a magyar vagyonnyilatkozati rendszer. Ezért a magyar dollárbaloldal, valamint az európai baloldal támadásainak a fő állítása az volt, hogy meg kell változtatni a magyar szabályozást – tette hozzá. Továbbá elárulta, hogy próbáltak értelmes eszmecserét folytatni ebben az ügyben, ám erre nem volt lehetőség. Emlékeztetett, hogy a magyar parlament tavaly nyáron döntött arról, hogy bevezetik az EP-képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozati rendszert. – Soha senkinek nem merült fel kérdés azzal kapcsolatban, hogy ez egy kifogásolható rendszer – emelte ki Deutsch Tamás.

– Miután ez megtörtént, Brüsszel még erősebben támadta a módosítást, mondván: a EP-s szabályozás visszalépés, mivel még komolyabb korrupciós kockázatokat jelent

– hívta fel a figyelmet a Fidesz politikusa. Szerinte mindebből két tanulságot lehet levonni: egyrészt az európai parlament vagyonnyilatkozati rendszere komoly kérdéseket vet fel, másrészt hazánkat mindenért támadják Brüsszelből. – Amikor tavaly ősszel a jogállamisági eljárás kapcsán konzultáció volt Magyarország és az Európai Bizottság között, akkor a bizottság éppen azt tette világossá, hogy a korábbi, általuk folyamatosan támadott magyar vagyonnyilatkozati rendszert kell újra bevezetni. Ezt megtettük, és ez a szabályozás az, ami most is érvényes – rögzítette Deutsch Tamás. Kiemelte: ebből kiderül, hogy ha a jelenlegi magyar vagyonnyilatkozati szabályozás jobb, akkor az azt ért korábbi, brüsszeli kritikák megalapozatlanok.

– Még az sem tartja vissza Brüsszelt attól, hogy minden eszközzel támadják Magyarországot, hogy közben saját magukból bohócot csinálnak

– húzta alá Deutsch Tamás, majd jelezte: komoly probléma van az EP vagyonnyilatkozati rendszerével, amiről eddig egy uniós intézmény sem mondott egy rossz szót sem. – Ezért javaslattal éltünk a brüsszeli korrupciós botrány kirobbanása után, hogy változtassák meg az európai parlament vagyonnyilatkozati rendszerét és az átláthatóság, valamint az ellenőrizhetőség szempontjából az Európai Bizottság által is jobbnak talált magyar szabályozást vezessék be Brüsszelben is – ismertette a politikus. Deutsch Tamás megjegyezte, hogy az Európai Parlament elnökének küldött megkeresésükre eddig nem kaptak választ.

– Brüsszelben az a gyakorlat, hogy az EU-s vezetők nem iparkodnak a válasszal

– emelte ki. A Fidesz EP-képviselője a brüsszeli korrupciós botrányról szólva elmondta, hogy az ügyben még csak a jéghegy csúcsát látni. – Elég komoly ellenérdekeltségek vannak, mivel akik részesei ennek a rendszernek, azok szeretnék elkerülni a lelepleződést, akik pedig ennek nem részesei, de a brüsszeli politika haszonélvezői, szintén nem szeretnék, hogy feltárják a brüsszeli korrupciós rendszert – jegyezte meg.

A kormánypárti politikus szerint alapvető változtatásokra van szükség, aminek érintenie kell az Európai Unióban használatos vagyonnyilatkozati rendszert. – Induljunk ki jóhiszeműen abból, hogy a válasz késlekedése nem azt jelenti, hogy Brüsszelnek esze ágában sincs megváltoztatni a vagyonnyilatkozati rendszert, hanem gondolkodnak a válaszon, és talán nyitottak lesznek a változtatásra. Ám sajnos nem fogok meglepődni, ha végül nem ez fog történni – fogalmazott Deutsch Tamás.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)