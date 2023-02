Póta bíró aprólékos, minden részletre kiterjedő tárgyalásvezetése miatt ismét beidézték, hogy a még fennálló vagy az őt cáfoló vallomások alapján újonnan felmerülő kérdéseket tisztázzák.

A. Gábor 2004-ben és 2005-ben is felkereste Gyárfás Tamást. Míg 2004-ben Tasnádi küldte hozzá, 2005-ben saját szakállára cselekedett,és ekkor pénzt akart, hogy ne beszéljen a nyomozóknak a Tasnádi–Gyárfás-kapcsolatról. A. Gábor Gyárfás Tamásnak rendre Fenyvesi Sándor néven mutatkozott be, a Nap TV Angol utcai objektuma portáján is e néven jegyezték be, amikor megérkezett. Kedden azt állította, hogy a Fenyvesi nevet Tasnádival közösen választották.

A. Gábor a korábbi tárgyalásokon azt vallotta: 2005 januárjában nem járt Gyárfásnál, nem közölte vele, hogy elengedték a fogdából, Tasnádi Péterről mindent elmondott, csak a Gyárfással való kapcsolatáról nem beszélt. Azt is tagadta, hogy a Nap TV elnökének tudomására hozta volna: van az a pénz, hogy erről a továbbiakban is hallgasson. Gyárfás Tamás ekkor arra kérte, menjen vissza, tegyen eleget állampolgári kötelezettségének.

Kedden kérdésekre válaszolva A. sokadszor is azt közölte: Nem… Nem volt ilyen. Ugyanakkor a legtöbb kérdésre azt válaszolta, hogy nem emlékszik rá.

Gyárfás Tamás ekkor benyújtotta a bíróságnak a „Fenyvesi”-látogatást vizsgáló nyomozó 2005-ben született határozatát: „2005. január végén Fenyvesi ismét megkereste Gyárfás Tamást, és a tudomására hozta, […] mindent elmondott Tasnádiról, amit tudott, kivéve a Gyárfás Tamással fennálló kapcsolatáról nem beszélt. Fenyvesi pénzt akart Gyárfás Tamástól, azt mondta, hogy ha kap, akkor változatlanul nem mond semmit.”

A Fenyő-ügy nyomozóját faggatták

Délután hallgatta meg a bíróság Zsótér Ferenc alezredest, aki a Fenyő-ügy nyomozója (aktagazdája) volt csaknem egy évtizedig.

Az alezredes nem adott magyarázatot Zamecsnik Péter ügyvéd kérdésére arra, hogy vajon miből gondolták: ha Gyárfás nevében valaki 1993-ban a Wam Design Centerből vásárolt bútorokat, az miképp lehetett Gyárfás fizetsége Portiknak az 1998. február 11-i Fenyő-gyilkosságért? Hiszen Gyárfás 1993-ban még nem is ismerte Portikot. (A védelem számára fontos ez a részlet, hiszen a vád egyik eleme a bútorvásárlás mint fizetség Portiknak.)