Gyurcsányék akarják uralni Budapestet

– A DK tartja magát ahhoz, hogy nem vesznek részt az előválasztáson. A „baloldali” Gyurcsányék nem akarnak liberálisokkal, zöldekkel és radikálisokkal együtt indulni. Ebből következtethetünk arra, hogy egyedül vágnak neki az önkormányzati választásoknak. Ez a felállás a nagyvárosok szintjén értelmezhető, a budapesti kerületek ilyennek számítanak – mondta el lapunknak Kiszelly Zoltán politikai elemző. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója szerint a budapesti kerületekben két forgatókönyv valósulhat meg, az egyik a Momentum–DK–Fidesz hármas verseny, vagy az MSZP javaslata érvényesül, amely szerint a meglévő ellenzéki polgármester mögé sorakoznak fel a baloldali pártok.

Hozzátette: a 2024-es önkormányzati választás sem a konszenzusról fog szólni, a DK akarja adni a közgyűlési többségeket. A Magyar Nemzet egyébként a DK-s vezetésű kerületekből úgy értesült, hogy a legtöbb helyen biztos támogatottságot élvez a jelenlegi polgármester, nem kell megküzdeniük a jelöltségért.

– A DK-nak erőt kell sugalmazni, ahogy most az árnyékkormány minisztereit helyezik előtérbe, úgy kezdenek majd a polgármestereik felépítésébe helyi szinten. Ráadásul a DK most zsákmányüzemmódban van, amire a legjobb példa a Fővárosi Közgyűlés, ahol mára többséget szerzett és a saját embereiket ültette pozícióba, még ha Karácsony Gergely is a főpolgármester – utalt arra Kiszelly, hogy a 2019-es választás óta két szocialista és egy momentumos polgármester igazolt át a DK-ba.

– A DK-nak valójában az a fontos, hogy a nagyvárosokban megszerezze a közgyűlési többséget, amely Budapest esetében a kerületi polgármesterek többségét jelenti – szögezte le Kiszelly arra a kérdésünkre, hogy a nem DK-s, már megválasztott baloldali polgármesterek mögé beállnának-e. Emlékeztetőül: Gyurcsány a 2019-es önkormányzati választás óta három kerületvezetőt igazolt a pártjába. Kiss László (Óbuda), Szaniszló Sándor (Pestszentlőrinc–Pestszentimre) és Déri Tibor (Újpest-Káposztásmegyer) már pártszínt váltott, de információk szerint Örsi Gergelyt, a II. kerület szocialista polgármesterét is „dékásítanák.”

– A DK-val szemben alakul két ellenzékváltó pólus. Szombaton a Momentum Donáth Annát mint az „új ellenzék” vezetőjét mutatja be, akit Dobrev Klárával állítanak majd szembe. A Momentumnak egy másik meccset is le kell játszania, a „civilek” Márki-Zay Pétert szeretnék az új ellenzék vezetőjének, aki előválasztás-párti és nem pártpolitikusokban gondolkodik – mondta el a Századvég igazgatója.

Közben egyre inkább aggódhat a testületi többségét elvesztő V. Naszályi Márta, Budavár polgármestere (erről bővebben lapunk 6. oldalán olvashatnak), akinek információink szerint már ősszel jelezte Gyurcsány, nem valószínű, hogy támogatják őt a következő választáson. Ami egybecseng a korábbi hetek történéseivel, ugyanis a DK megkezdte Karácsony Gergely főpolgármester pártjának a bekebelezését. Először Szücs Balázs VII. kerületi alpolgármester, a Párbeszéd egyik alapítója lépett át DK-ba, majd Kocsis-Cake Oliviónak kínáltak jobb feltételeket, a napokban pedig a Párbeszéd Pest megyei elnökét, Kenéz Istvánt igazolta le a DK.

Baranyi Krisztina (Ferencváros) és Pikó András (Józsefváros) körül is apad a támogatottság, a két értékes kerületre prédaként tekinthet a DK és a Momentum. Baranyi már a kezdetek óta rossz kapcsolatot ápol a Momentummal, és a DK-t is magára haragította. Emlékezetes: Baranyi polgármesteri vétóval élt, amikor a baloldali többség Kálmán Olga DK-s országgyűlési képviselő férjét, Hoffmann Györgyöt jelölte a ferencvárosi médiacég élére. A civil kerületvezető most már csak az alpolgármestereket adó két törpepárt (MKKP, LMP) támogatásában bízhat. Az ugyancsak civil Pikó András józsefvárosi polgármesterrel ugyan még együtt szavaznak a baloldali képviselők, de az őt támogató frakció kettészakadt egy MSZP–DK-tengelyre és a polgármestert jelölő Momentumra.