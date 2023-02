Hiába a tavaszias idő, a hétvégére visszatérnek a mínuszok

A szolgálat honlapján közölt elemzés szerint az elmúlt egy hétben tavasziasra fordult az időjárás, a február eleji megtorpanás után újra fejlődésnek indult a vegetáció. Azt írták, az elmúlt harminc nap csapadékösszege országszerte a sokéves átlag alatt alakult, így a talajok felső rétege sokat száradt, szikkadt január vége óta, amikor még jelentős belvíz borította a földeket főként az Alföld területén.

A hőmérséklet múlt péntek óta jelentősen, 6–9 fokkal magasabban alakult az ilyenkor szokásosnál, a napi középhőmérsékletek 7–11 fok között voltak. A február első két hetében 5–20 centiméteres mélységben sokfelé átfagyott talaj országszerte kiengedett, az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet már 6-7 fok körül alakul.

Az elemzés szerint az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak. Február első felében volt szűk tíz nap, amikor a fagyos éjszakákon a kórokozók némiképp gyérültek, és a fagy a növények januári, túl korai fejlődésnek indulását is visszafogta. Azóta azonban rohamos fejlődésnek indult a vegetáció: a som már az északkeleti országrész hegyvidéki területein is virágzás előtt áll, és a gyümölcsfák, még a körte rügyei is erősen meg vannak pattanva Miskolc térségében – írták, megjegyezve, délen, délnyugaton ezek a folyamatok még előrébb járnak, a mandula virágzása is elkezdődött.

Hozzátették, idén igaznak bizonyul a népi megfigyelés, miszerint „Jégtörő Mátyás, ha nem talál, csinál”: egy szombaton átvonuló hidegfront mögött ugyanis a hőmérséklet szombat délutántól számottevően visszaesik, vasárnaptól országszerte visszatérnek a 0 és –5 fok közötti éjszakai fagyok, és aznap napközben sem melegszik öt fok fölé a levegő. Hétfőtől kissé erősödik a nappali felmelegedés, de a tíz fok fölötti maximumok a jövő hét közepéig nem térnek vissza. Vasárnap a csapadék halmazállapota a szombati esőből havas esőbe, hóba vált át, majd a jövő hét első felében országszerte szárazabbra fordul az idő.

