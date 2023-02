Templomi prédikációt író algoritmust ünnepel a Soros-blog testvérportálja

A mesterséges intelligencia templomi alkalmazása egyelőre csak egy apróbb figyelmeztetés, hogy az algoritmusokat kritikátlanul ünneplő és a hagyományokra fittyet hányó szemlélet mennyire kifordíthatja önmagából a világunkat. Például egyre többet lehet hallani a jelenleg is fejlesztés alatt álló intelligens szexrobotokról is, amelyek egyes teoretikusok szerint még a házasság intézményét is feleslegessé teszik majd. Ezek az innovációk pedig mind azt a szcenáriót hozzák közelebb a megvalósuláshoz, amelyet csak a baloldaliak várnak régóta, s mindenki más apokaliptikusnak tekint. A baloldal ugyanis alapvetően egy tetszőlegesen alakítható, képlékeny entitásként tekint az emberre, akinek nincs saját, megváltoztathatatlan természete. Aki szerintük elégedetten hallgatja majd az algoritmust prédikálni, eszi marokszámra a bogarakat marhahús helyett, vagy köti össze az életét egy robottal. Sőt, a legutóbbi woke-divatok szerint még a biológiai nemét is hajlandó megváltoztatni.

Borítókép: A dömösi templom (Forrás: Facebook)