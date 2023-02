Újabb megdöbbentő videó került elő a diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztensről

A „csatakosra” izzadt, izzadságszagú fiúk felizgatják

A tanár arról is élvezettel számolt be, hogy mennyire felizgatta őt a csatakosra izzadt, izmos fiútestek, a játékos lábak, az izzadtságtól az izmos felsőtestükre feszülő mezes fiúk látványa. Ismét a „tengerből kilépő görög fiúisten, Adonisz” metaforájával akarta érzékeltetni, mennyire

tetszett neki az egymással küzdő, izzadó fiútestek látványa (és egyben arra késztetni a videóját megnéző fiúkat, hogy képzeljék Adonisznak magukat, hátha így könnyebben el tud csábítani érzelmileg labilis, megerősítésre és szeretetre vágyó gyerekeket).

A diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens felvázolta, hogy megismerkedett az iskolába érkező új diákkal is, akit „A”-nak nevez. A videóból megtudtuk, hogy „A” eleinte vonzotta, de később nem lett közöttük igazi kapcsolat. „A” biszexuális volt, és azért tetszett a tanárnak, mert izmos volt a fiú teste, vonzónak találta, és volt olyan eset is, amikor közös cigarettázás közben egymás cigarettájából gyújtották meg a cigijüket.

A pedagógiai asszisztens szerint ez olyan volt, mintha csókolóztak volna egymással.

„A”-val közel ültek egymáshoz, simogatták egymást, egymáshoz érintették a combjaikat, ami „fizikailag jó érzés volt” szerinte. Hosszasan részletezi, hogy mi az, ami neki tetszett a fiúban, és a videóban itt különösen sokat mesél önértékelési zavarairól, és azt érzékelteti, hogy emiatt őt sajnálni kellene.

A diákjával szexuális kapcsolatot létesítő asszisztens fej nélküli, meztelen felsőtestű fiúkról készített rajzokat, és eközben önkielégítést végzett – erről is beszél az egyik videóban.

Ezen felül „hasfetisisztának” vallja magát. Elmeséli azt is, hogy rajzolás közben egyszer rányitott „A” a szobájában. Miután „A” az egész osztály előtt végül megmutatta ezeket a rajzokat, az asszisztens végül azzal védekezett, hogy azok csak a művészeti tanulmányaihoz kellenek. Azt is felfedi, hogy egyik liberális, általa szeretett tanára, akit nevén is nevez a videóban, segített neki abban, hogy ne bukjon le azzal, hogy a saját neméhez vonzódik. Végül azzal zárja ezt a történetet, hogy „A”-t drogbirtoklás miatt eltávolították az iskolából.