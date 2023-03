Egerben is próbálkozik a Momentum

Amennyiben népszavazási kérdéseiket átengedik, úgy a Momentum frak­ciója Debrecenbe költözik, hogy összegyűjtsék a megfelelő számú aláírást a városban épülő akkumulátorgyár ellen – erről beszélt korábban Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke. Azóta kiderült, a helyi választási bizottság pontatlanságok miatt nem vette nyilvántartásba a Momentum helyi önkormányzati képviselőjének, Mándi ­Lászlónak a kérdését, a Momentum pedig egy újabb megyeszékhely felé fordult.

A hétvégén már Egerben turnéztak Gelencsér Ferencék.

Itt a helyi politikai viszonyok szerint több keresnivalójuk lenne, a hevesi megyeszékhely irányítását ugyanis az ellenzék vette át 2019-ben, igaz, a Momentumnak nem jutott önkormányzati képviselői hely. A Momentum most Egerben is egy helyi népszavazási kampánnyal próbálkozik, egy elkerülő útról kérdeznék meg ebben a formában a helyiek véleményét, és már el is kezdték az aláírásgyűjtést.

Cseh Katalin egy szombat délután a Facebook-oldalára kitett videóban fejtette ki, hogy a helyi politikai elittel is szembemenne a Momentum, ők ugyanis a városon kívüli elkerülő út ötletét támogatnák, beszámolójuk szerint az ellenzéki vezetés viszont ezzel ellentétesen azt támogatja, hogy a városon belül épüljön meg az elkerülő.