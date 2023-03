Karikó Katalin a mellékhatásokról beszélt: voltak, akik szerint terhesek lettek a vakcinától

Az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztője, Karikó Katalin nyilatkozott a Pfizer oltások mellékhatásairól. A világhírű szakember a Portfolio.hu-nak kifejtette, hogy rengeteg tudományos munka jelent meg a témában. A vizsgálatokat úgy kell elképzelni, hogy egymillió oltott ember betegségeit vetették össze másik egymillióval, akik nem kaptak oltást.

Karikó Katalin szerint ezeket a bejelentéseket nem lehet teljes mértékben tényállásnak tekinteni, mivel például 24-en jelezték, hogy terhesek lettek a koronavírus elleni védőoltástól, többen pedig azt állították, hogy szifiliszt kaptak tőle.

Ezek nyilvánvaló képtelenségek. Tehát a bejelentések nem jelentenek ok-okozati összefüggést – szögezte le Karikó Katalin.

A cikk emlékeztet rá, hogy annak idején a gyártók előre jelezték, hogy lehetnek kisebb mellékhatások, mint ahogy a tájékoztatókon az is szerepelt, hogy ritkán ugyan, de súlyosabb szövődmények is felléphetnek.

Ez azonban minden olyan oltásfajtára igaz, amelyeket szélesebb körben alkalmaznak. A koronavírust övező nagyobb médiafigyelem miatt kerülhettek jobban fókuszba a vakcináknak tulajdonított esetek.

A portálnak írt válaszlevelében a világhírű tudós így fogalmazott:

a vakcina funkciója az, hogy megtanítsa az immunrendszerünket arra, hogy felismerje a vírust és ellene megfelelő immunválaszt készítsen, és ezáltal megakadályozza a vírus terjedését a testben. Tehát a vakcina az immunrendszerünkkel együttműködve fejti ki hatását.

Azonban az egyes emberek aktuális egészségi állapota, illetve a genetika olyan tényezők lehetnek, amelyek felszínre hozhatnak komolyabb, hosszabb ideig tartó mellékhatásokat is. A cikkből az is kiderült, hogy a jelenlegi gyakorlat alapján Magyarországon az orvosok által jelzett eseteket az Európai Gyógyszerügynökségnek továbbítják. A portál által szintén megkeresett Rusvai Miklós virológus hozzátette, tudomása szerint ezek a jelzések az Európai Járványügyi Hivatalhoz, valamint a vakcinát gyártó céghez is eljutnak.