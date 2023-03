Kést szorított gyermeke nyakához az őrjöngő egyiptomi túszejtő

A vádlottnál volt egy ívelt pengéjű kés, a házban azonban magához vett egy – faaprítás céljából tartott – bozótvágó kést is, amit ezután az egyik kezében fogott, a másik kezével pedig megragadta a gyermeket. A vádlott szorosan, testközelben tartotta a kislányt, miközben hangosan kiabálva azzal fenyegetőzött, hogy ha nem megy oda a volt élettársa, akkor megöli a gyermeket, illetve megöl mindenkit, aki be akar menni a házba, és magával is végezni fog.