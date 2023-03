Toroczkai: Petőfiék semmilyen nagyhatalmi diktatúrát nem akartak

– Magyarországon egy nagyhatalom ismét megszállóként viselkedik, márpedig a márciusi ifjak semmilyen nagyhatalmat nem akartak Magyarországon látni. Petőfi Sándorék 1848-ban, ezen a helyen nem ilyen Magyarországról álmodtak. Nekik mindegy volt, hogy osztrák, török vagy az amerikai, ők semmilyen nagyhatalmat nem akartak Magyarországon látni, semmilyen nagyhatalmi diktatúrát nem akartak – fogalmazott a Mi Hazánk Mozgalom ünnepségén Toroczkai László, aki szerint ki kell vívni a magyar szabadságot, függetlenséget, ennek az is a része, hogy ne sodorjanak bele minket nagyhatalmi háborúba, katonákat máshonnan ne hozzanak ide, a magyarokat pedig ne vigyék külföldre. A NATO-bővítés elleni béketüntetéssel összekötött március 15-i rendezvényen a párt elnöke azt mondta, nekünk azt a kérdést kell feltennünk, hogy akarunk-e szabadságot, ki akarjuk-e vívni a magyar függetlenséget?

– Ha azt akarjuk, hogy ne vigyék a magyar katonákat külföldre, hogy Magyarországot ne sodorják bele semmilyen olyan nagyhatalmi háborúba, amelyhez a magyaroknak semmi köze, akkor nemet kell mondanunk a NATO újabb terjeszkedésére

– hangsúlyozta Toroczkai László, aki szerint itt nem két ország (Finn- és Svédország – a szerk.) csatlakozásáról, hanem a NATO terjeszkedéséről van szó, ami veszélyt hoz Magyarországra, a világra és Európára, ezért erre nemet kell mondanunk. – Mi nem mismásolunk, nem beszélünk mellé, nem játszunk színházat.

Mi világosan megmondtuk, hogy nemmel fogunk szavazni a NATO bővítésére

– szögezte le a pártelnök.

A Mi Hazánk rendezvénye a Pilvax közben. Fotó: Bach Máté

Szavaiból kiderült, a Mi Hazánk hosszú távon semleges Magyarországot akar. – Olyan Magyarországot szeretnénk, amely csak a magyar érdekekre fókuszál. Egy független, a szuverén Ausztriához hasonlóan semleges országot szeretnénk. Ehhez viszont erős honvédséget kell építenünk – emelte ki Toroczkai László, aki szerint ha holnap kilépünk a NATO-ból, az azzal a veszéllyel fenyeget, hogy megszűnik az a védelem, amiben jelenleg hazánkat részesítik. – A NATO-tagságunk a NATO-tól véd meg minket.

Nekünk olyan erős magyar honvédségre van szükségünk, amely a Magyarországot fenyegető, Magyarországot – ha mostanában csak verbálisan is –, de rendszeresen támadó szomszédos országoktól is meg tudja védeni. Mert a NATO-tag Romániától a NATO nem fog megvédeni minket

– hangoztatta a pártelnök. Kiemelte emellett, hogy

erős honvédségre van szükség, de a magyar katonákat ne vigyék külföldre meghalni, nekik a Kárpát-medencében a magyarságot kell védeniük.

– Mindehhez erős magyar nemzetgazdaságra is szükség van. Ezért nemcsak nemet mondunk a NATO veszélyes terjeszkedésére, nemcsak nemet mondunk a szovjet, az amerikai vagy bármilyen megszállásra, hanem tovább fejlesztjük a Virradat programot, hogy egy olyan tervet tegyünk le Magyarország elé, ami tényleg működőképes – mondta Toroczkai, utalva a párt választási programjára, melyet a jövőben egy olyan tervvel egészítenek majd ki, mely fellendíti a magyar gazdaságot. – Ma a magyar fiatalok túlnyomó része külföldön képzeli el a jövőjét, külföldön képzeli el a családalapítást.

Haza kell hozni a fiatalokat, mert ahogy az 1848-as forradalom sem lehetett volna az ifjúság nélkül, a jövő sem képzelhető el nélkülük

– fogalmazott a Mi Hazánk elnöke.

Felszólalásában Toroczkai a „globális ellenségről” is beszélt, majd kijelentette, vissza kell venni a magyarok fővárosát, Budapestet az életképtelen, magyartalan belpesti romkocsmatöltelékektől, hiszen még menthető Magyarország, még menthető Budapest, csak vízióval rendelkező emberek kezébe kell adni az irányítást. Kitért arra is, hogy a Mi Hazánk Mozgalom a magyar hit, a tiszta, egyenes magyar beszéd és a tettek alapján indult, és most itt a lehetőség, hogy ezt a jövőképet ők adják meg Magyarországnak, a magyarságnak. – Hatalmas küzdelemre és munkára kell felkészülnünk,

a feladatunk az, hogy Magyarországot újra rendbe tegyük, Magyarországot fel kell emelnünk. És hazánk felemelése után ezt a civilizációt is meg kell mentenünk.

Ehhez az első és legfontosabb, hogy megértsük, nem kicsinek kell lenni, hanem csak nagyban szabad gondolkodni – mondta Toroczkai László.

Borítókép: Toroczkai László (Fotó: Bach Máté)