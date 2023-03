Elmemegfigyelés nem volt indokolt

A botránypolitikus letartóztatásáról hírt adva egyebek mellett ezt írtuk: "A nyomozási bíró Szabó Bálint ellen egy korábbi ügy miatt bűnügyi felügyeletet rendelt el, a botránypolitikus bokájára nyomkövetőt szereltek fel, Szeged térségét nem hagyhatta volna el, de az önkéntes jogkövetés a gyanúsított esetében teljes mértékben hiányzott, sokszor megszegte az előírt szabályokat. Egyebek mellett gépkocsijával védett személyeket kísérő konvojokba sorolt be, ezzel veszélyeztette a konvojban haladók, valamint az arra közlekedők testi épségét. Emellett ellenszegült rendőri intézkedéseknek. A férfival szemben több eljárás van folyamatban, de tevékenységét akkor is folytatta, miután az első cselekménnyel meggyanúsították. Az ügyészség a letartóztatás mellett azt is indítványozta, hogy a letartóztatás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelöljék ki, de a bíróság ezt elutasította, mert korábbi szakértői vélemény alapján ez nem indokolt."