Dömötör Csaba: Abszurd, hogy a Momentum demonstrál a sajtószabadságért

A kormány 2500 napja igyekszik félelmet kelteni az emberekben, azóta van valamilyen válság vagy veszélyhelyzet az országban – vélekedett napirend előtti felszólalásában Bedő Dávid (Momentum). Ennek oka szerinte, hogy a kormányzat így könnyebben élhet vissza a hatalmával és még kevésbé ellenőrizhetők a döntések. Kifogásolta, hogy a kabinet most készül meghosszabbítani a veszélyhelyzetet. Úgy folytatta: nem volt elég a kétharmados parlamenti többség vagy az állami intézmények megszállása, nemrég még a költségvetést is rendeletben hirdették ki. Azt kérdezte, minek játsszák a demokráciát?

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy reagált: rendkívüli jogrend más országokban is bevett gyakorlat, általában rendkívüli helyzetekben van arra szükség.

Lehet, hogy ön tagadja, de a kormányzásunk alatt folyamatosan rendkívüli válsághelyzetekkel néztünk szembe

– jelentette ki. Először a migrációval, majd a világjárvánnyal, most a szomszédban dúló háborúval és hatásaival – sorolta.

Nagy szerencse, hogy olyan kormány van ezekben az időkben, amely elsősorban az ország érdekét nézi és nem külföldi elvárásoknak próbál megfelelni.

Emlékeztetett: a módosított költségvetést megvitatta az Országgyűlés, amelyen azonban a Momentum képviselői nem vettek részt. Abszurdnak nevezte, hogy az a Momentum demonstrál a sajtószabadságért, amely már többször adta jelét: tagjai olyan véleményszabadságot szeretnének, ahol leginkább az övékkel egyező vélemények kapnak teret. Felidézte, hogy a baloldali párt elnöke rontott be egy szerkesztőségbe kérdőre vonni egy újságírót, valamint ők akartak egyes újságírókat eltiltani a foglalkozásuktól. Hozzátette, baloldali képviselők rontottak be egy tévészékházba, továbbá néhány nappal ezelőtt egy munkáját végző újságírónak egy momentumos képviselő mondta az alábbi szavakat: „lehet menni”, majd a képviselő „vadállatnak” nevezte magát.

Nem a véleményszabadságért tüntetnek önök, hanem azért, hogy ne legyen más hang az önökén kívül

– fogalmazott. – Volt már ilyen a kommunista évtizedek alatt is – fűzte hozzá.

Felvonulhatnak pihe-puha bolyhos kesztyűben, lóbálhatnak plakátokat, sértegethetik, nevesíthetik a rendőröket, mégsem lép fel erőszakosan senki, mint ahogy 2006-ban ez megtörtént

– emlékeztetett.

Az ilyen akciózás egyetlen előnyének Dömötör Csaba azt nevezte, hogy addig sem román pártoknak kampányolnak Erdélyben, és nem mosnak rollert a zuhany alatt.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)