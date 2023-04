Erdő Péter: Élő közösségként készülünk a találkozásra Ferenc pápával

Szerinte Ferenc pápa talán maga is úgy érezte, hogy túl rövidre sikerült a budapesti látogatás, és hogy „szeretnénk mi is, ha kicsit többet lehetne köztünk”. A bíboros megjegyezte: Ferenc pápa magyarországi útjával áldozatot vállal, de mindenképpen jönni akar, hogy lelkipásztorként meglátogassa a magyar katolikus közösséget és a magyar népet. Azt is mondta, az emberek minden pápalátogatáson érzik, hogy a pápa egészen sajátos módon képviseli Krisztust, ahogy ezt történelmileg szokták mondani, ő „Krisztus helytartója”. Úgy fogalmazott: ez érződik a tömegen, szemmel láthatóan

Krisztus az, akire igazán szüksége van az emberiségnek.

Azzal kapcsolatban, hogy Ferenc pápa április 28-án, látogatása első napján a Szent István-bazilikában, a Szent Jobb előtt találkozik a papsággal, a szerzetesekkel, Erdő Péter felidézte: amikor Szent István halála előtt felajánlotta országát Szűz Máriának, reménytelen helyzetben volt Magyarország. Szent István egy keresztény, nyugati típusú országot szeretett volna felépíteni, de már nem volt élő fia, akire azt rábízhatta volna. Érezte, hogy vagy a magyarság vagy a kereszténység mindenképpen bizonytalan helyzetbe kerül a halálával.

Ezért kérte a Szűzanya segítségét, ezért kérte az isteni gondviselés erejét, ami kísér minket a történelemben.

– fejtette ki a bíboros.