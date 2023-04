Gulyás Gergely: Amerikai nyomásra sem változtat az álláspontján a kormány

Ahogy arról lapunk beszámolt, David Pressman amerikai nagykövet szerdára sajtótájékoztatót hívott össze, ahol akár szankciókat is bejelenthet, bár hivatalosan semmilyen témát sem jelölt meg az eseményt szervező nagykövetség. Emellett az orosz csapatok Ukrajnából történő kivonását sürgető óriásplakátok jelentek meg a napokban országszerte. A plakátokon párhuzamot vonnak a magyarországi 1956 és a jelenlegi ukrajnai helyzet között. A felirat közös: Ruszkik, haza! A plakáton lévő szöveg szerint béke akkor lehet Ukrajnában, ha az orosz megszálló hadsereg kivonul.

A plakátokon szereplő felirat szerint a kampány a Nyugati Pályán Facebook-oldal megbízásából készült, és azt az USA budapesti nagykövetsége támogatta. A több mint harmincezer követővel rendelkező oldal célja, hogy megszólítsa azokat, akiket érdekel Magyarország jelene és jövője”, 2020 februárjában hozták létre, és az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének támogatásával a Flow PR Kft. kommunikációs ügynökség üzemelteti.

Az amerikai pénzből indított kampány a magyar kormány azonnali tűzszünetre és békepártiságra épülő álláspontjának ellensúlyozására szolgál. Mint arról lapunk beszámolt, az Országgyűlés március végén fogadta el a Fidesz–KDNP által benyújtott, az orosz–ukrán háború első évfordulójáról szóló békepárti határozati javaslatot, amelyben a parlament egyebek mellett kifejezte elkötelezettségét a béke mellett, elítélte Oroszország katonai agresszióját, elismerte Ukrajna jogát az önvédelemhez. A határozat azt is tartalmazza, hogy a Brüsszelben elfogadott szankciók nem csillapították a háborút, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Európa finanszírozza Oroszország háborúját. Rögzítették, hogy a fegyverszállítások és a szankciók helyett mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.

Arról már a Portfolio számolt be, hogy Jennifer Jacobs, a Bloomberg fehér házi tudósítója több forrásra hivatkozva a Twitteren arról számolt be, hogy több magyar magánszemélyre szankciókat vethet ki az Egyesült Államok. A hírügynökség beszámolójában egy bankivezetőre is utaltak, mint lehetséges érintett.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)