Hatalmas segítséget kapnak a falusi kis boltok a kormánytól

Minden érvényes pályázatot benyújtó, kistelepülésen működő kisbolt csaknem 3 millió forint támogatást kap a kormánytól – erről beszélt hétfőn sajtótájékoztatón a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár a falusi kisboltok működési támogatására kiírt pályázat eredményeit ismertetve emlékeztetett arra: 2022 novemberében jelentették be, hogy a kormány pályázati lehetőséget biztosít a kétezer fő alatti településeken működő kis boltoknak, ezzel támogatva azt, hogy helyben elérhetőek maradjanak a lakosság számára a mindennapi életvitelhez szükséges alapvető élelmiszerek.

A falusi kis boltok komoly mentőövet kaptak Fotó: Havran Zoltán

A pályázatokat 2023. január 31-ig lehetett benyújtani. Két hónappal később pedig már itt állunk, és örömmel jelenthetjük be, hogy minden érvényes pályázatot benyújtó üzlet számára támogatást tudunk biztosítani. Az elnyert összegek működési támogatásra, azaz rezsiköltségre, benzinköltségre, bérköltségre számolhatóak el

– emelte ki a kormánybiztos. Hozzátette: 2806 kisbolt adott be érvényes pályázatot, és valamennyi nyer is egyszeri, egyösszegű, vissza nem térítendő működési támogatást, amelyet a szükséges dokumentumok megküldése után, rövid időn belül folyósítanak is. Rámutatott arra is, hogy a pályázati felhívás népszerűségét és egyszerűségét mutatja, hogy a pályázatra jogosultak közel 70 százaléka igényelt is támogatást.

Gyopáros Alpár lapunknak kiemelte, hogy a pályázat 1700 település kisboltjainak megmentését teszi lehetővé. Közöttük 661 olyan település van, ahol csak egyetlen kis bolt működik, azaz ha bezárna, a faluban élők vásárlási lehetőség nélkül maradnának.

– Nem ez az első alkalom, hogy kis boltokat támogatunk, hiszen a kistelepüléseken élő emberek számára kiemelkedően fontos, hogy helyben legyen a mindennapi életvitelhez szükséges, alapvető élelmiszereket árusító kiskereskedelmi egység. Korábban a 2021-es pályázati felhívásnak köszönhetően jelentős állami támogatással és a kedvezményezetti önrészvállalásával 50 milliárd forintot meghaladó kisboltfejlesztések valósultak és valósulnak meg szerte az országban – hangsúlyozta a kormánybiztos.

A politikus kijelentette: ezek a pályázatok egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a kormány a nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is elkötelezett a kistelepülések támogatása mellett, így a Magyar falu program folytatódik.

Borítókép: Gyopáros Alpár (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)