Húsvéti programkavalkád a hazai kastélyokban, várakban

Noha az Európát, és így Magyarországot is sújtó gazdasági válság a működés racionalizálására kényszeríti a Nemzeti kastély és nemzeti várprogramban felújított történelmi műemlék épületeket kezelő Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-t (NÖF), a szervezet törekszik a megoldásra, hogy minden érintett kastély és vár a továbbiakban is látogatható legyen – derült ki a NÖF lapunkhoz eljuttatott válaszaiból. Ismeretes: a magyar kormány a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív programban 40,4 milliárd forintos uniós támogatásból és hazai költségvetésből biztosított forrásból 18 kastély és 12 vár felújítását tűzte ki célul 2016–2023 között. Ennek köszönhetően az elmúlt években megújulhatott többek közt a dégi Festetics-, a szabadkígyósi Wenckheim-, a nádasdladányi Nádasdy-kastély és a kamalduli remeteség majki otthona is. A páratlan kastélyok mellett középkori váraink szintén megújulnak, s már fogadja a látogatókat a fűzéri, a sümegi és a nagyvázsonyi vár is.

A NÖF tájékoztatása szerint ez év végéig Tiszadob, Szécsény-Benczúrfalva, Komlódtótfalu, Szigetvár helyszínek átadása várható, a már látogatható műemlékeknél pedig az uniós szankciók okozta energiaár-robbanás, az Európát sújtó gazdasági válság, illetve az Ukrajnában dúló háború együttesen fokozott hatékonyságnövelésre, a működés teljes racionalizálására kényszerítette őket, emellett mégis törekednek arra, hogy minél több helyszín maradjon látogatható.

Tény ugyanakkor, hogy a péceli és az edelényi kastélyok áldozatául estek a gazdasági nehézségeknek. – Sajnos az Európát sújtó gazdasági válság, a szomszédunkban dúló háború, illetve az energiaár-robbanás olyan külső körülmények, amelyek elhúzódnak és teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a hazai turisztikai szezon kezdetét. A látogathatóság felfüggesztése kényszerű döntés volt, amelyet a felsorolt külső körülményekből fakadó forráshiány okoz, ám mindent megteszünk annak érdekében, hogy a két műemlék sorsára mihamarabb megoldást találjunk – fogalmazott a NÖF, kiemelve, a látogatás korlátozása nem érinti a kastélyokat érintő rendezvényeket, előre meghatározott programokat.

A Nemzeti kastély és nemzeti várprogramban megújult nagyvázsonyi Kinizsi-vár (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A felújított műemlékek ugyanis esküvőknek, koncerteknek, különböző rendezvényeknek is helyt adnak. Mint fogalmaztak, a felújított és már átadott kastélyok és várak hasznosítási koncepciójának kialakítása jelenleg is zajlik. – Jó példaként említhető, hogy a húsvéti ünnepek alkalmából országos programsorozattal várjuk a látogatóközönséget. A kezelésünkben lévő 15 műemlék helyszín 35-féle programja minden korosztály számára minőségi kikapcsolódást kínál az ünnepi hosszú hétvégén.

Szabadtéren kreatív foglalkozások, állatsimogató, népi játszótér, kézműves vásár, a kiállítóterekben múzeumpedagógiai programok, interaktív kiállítások várják a látogatóközönséget. A kínálatban minőségi kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget talál minden korosztály, kiemelt figyelmet fordítva a kisgyermekes családok számára megfelelő programokra. A nemrég megnyílt sümegi és nagyvázsonyi Kinizsi vár is bekapcsolódik a húsvéti ünnepi programsorozatba – közölték, hozzátéve: egyes programelemekhez előzetes vagy helyszíni regisztráció szükséges.