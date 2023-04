„Adtam egy közel másfél órás rádióinterjút a Spirit FM-nek, ami utólag fölkerült egy videómegosztóra. Tehát elhangzott, majd nézhető volt több napon keresztül – amikor is egy portál újságírója kontextusából kiragadva megírt egy részmozzanatot” – fogalmazott a Mandineren Demeter Szilárd. Mint jelezte, a kontextusából kiragadott állítások gyorsan végigmentek az egész magyar médián anélkül, hogy bárki meghallgatta volna az interjút vagy megkereste volna.

A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója szót ejtett arról is, hogy az egyik kérdező újságíró, Hont András feketén-fehéren jelezte a közösségi médiában, hogy

… közönséges hamisítás. Semmi olyat nem mondott, hogy könnyen megszűnhet a Sziget, én provokáltam a fesztivállal kapcsolatban, hogy minek erőfeszítéseket tenni közpénzből még a Szigetért, nem kéne-e inkább tudomásul venni, hogy ez már nem a korábbi, és nem nagyon érintkezik sem a magyar közönséggel, sem az előadókkal. Szóval minek erőlködik a Petőfi ügynökség, amelyik az egyetlen magyar színpadot tartja fönn, erre válaszolta Demeter, hogy eszközei éppenséggel lennének, mert akár meg is tudják szüntetni, de az föl sem merült, hogy akarják, vagy ezt jósolja.

Demeter Szilárd az írásában kiemelte, hogy a másik kérdező újságíró, Németh Róbert – aki nem mellesleg gyakorló és jó zenész – tolmácsolta a magyar zenészek elégedetlenségét, miszerint a Sziget Fesztiválon magyar zenekarok alig kapnak fellépési lehetőséget. „A tavalyi kiadáson az egyetlen színpadot, ami kifejezetten a kortárs magyar könnyűzenét mutatta meg, a Petőfi Kulturális Ügynökség működtette. Erre tromfolt rá Hont, hogy most magyar tulajdonrész sincs a fesztiválban, a közönségben is egyre kevesebb a magyar fizetővendég – akkor meg minek támogatjuk… A két – nagyon nem kormánypárti – újságíró felvetései jogosak” – szögezte le.

„A magam részéről kétségeimet fejeztem ki, hogy a közeljövőben akár középtávon egyáltalán megmaradnak-e az ilyen nagy fesztiválok, egészen egyszerűen azért, mert szerintem fenntarthatatlanok. Most is lennének eszközeink – a Petőfi Kulturális Ügynökség tulajdonába került szigetrészeken keresztül –, hogy bármiféle fesztivál megszervezését ellehetetlenítsük a Hajógyári-szigeten, de a Sziget Fesztivál kulturális hozadéka annál nagyobb, hogy ezen most gondolkodjunk” – húzta alá Demeter Szilárd.

Felhívta a figyelmet, hogy az elsődleges céljuk a Hajógyári-sziget visszaadása a polgároknak, amint azt legfőképpen a személyi biztonság feltételeinek megteremtésével felelősen meg tudják tenni.

„Úgy vélem – és ezt már évek óta mondom, szóval ez sem új –, hogy a kultúrában az öngyarmatosítás, a külföldi modellekhez való szervilis igazodás a legveszélyesebb. Gyengíti a versenyképességünket: a másolatkultúra nemcsak hogy eladhatatlan, hanem kiszolgáltatottá is teszi a nemzetet. Ha fejben máshol élünk, ha leválasztanak bennünket a saját valóságunkról, akkor bekövetkezhet az, hogy a magyarországi rendezvényeken nem házigazdák leszünk, hanem kiszolgálószemélyzet. És ez nagyon nem mindegy” – tette hozzá.

Borítókép: Demeter Szilárd (Fotó: Éberling András)