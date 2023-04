Novák Katalin elárulta, hova ment először köztársasági elnökként

A köztársasági elnök elmondta: a diplomáciában nyitottságot kell mutatni, és tudni kell figyelni, meghallgatni a másik felet, megérteni az ő álláspontját is. Ügyelni kell arra, amit mondunk és amit nem mondunk, amit teszünk vagy amit nem teszünk – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a kötelező protokolláris elemek mellett a köztársasági elnöknek megvan az a szabadsága, hogy kellő rugalmassággal kezelje ezeket.

A Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háborúról elmondta: Magyarország unikális helyzetben van, a magyar szempontokat, a magyar érdekeket kell mindenhol megfelelően képviselni, a Kárpátalján élő magyarság helyzetére felhívni a figyelmet. Emlékeztetett, hogy ellátogatott Kijevbe is Zelenszkij ukrán elnök meghívására, majd Kárpátaljára is, hogy az ott élő magyarokat támogatásáról biztosítsa. Azt hangsúlyozta, hogy a cél elkerülni a háború eszkalálódását.

Kitért arra is, hogy Magyarország másfél millió Ukrajnából érkező menekültet fogadott be, és az ország az első perctől segít humanitárius programjával. Novák Katalin szólt a Stipendium Peregrinum programról is, amely azokat a fiatalokat támogatja ösztöndíjjal, akik külföldön szeretnének tanulni. Hozzátette: ő maga is tanult külföldi egyetemeken, s hazatérve sokkal szebbnek látta Magyarországot.