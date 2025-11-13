Orbán ViktorszankciókTrumpolajszövetség

A dán média is elismeri Orbán Viktor és Trump szövetségét

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök múlt pénteki, Fehér Házban tartott találkozóját baráti légkör és kölcsönös elismerés jellemezte. A dán sajtó szerint a két vezető hosszú ideje hasonló álláspontot képvisel a bevándorlás, a genderkérdések és a liberális világpolitikai irányvonal bírálatában, ezért is kapott nagy figyelmet a washingtoni megbeszélésük.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 22:30
Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszél Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Ház kabinettermében, 2025. november 7-én Fotó: Roberto Schmidt Forrás: Getty Images/AFP
A Politiken dán lap arról ír, hogy Orbán Viktor és Donald Trump szoros kapcsolata ellenére komoly feszültségforrás is meghúzódott a háttérben. Októberben az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb energiacége ellen, és figyelmeztette azokat a vállalatokat, amelyek továbbra is üzletelnek velük. Az Atlantic Council elemzése szerint Magyarország olajimportjának 86 százaléka származik Oroszországból – ez az arány a 2022-es 61 százalékról emelkedett ilyen magasra – írja az Origo.

Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Magyar kivétel

A tárgyalást kölcsönös elismerések határozták meg. A sajtótájékoztatón Orbán Viktor bejelenthette: Magyarország teljes felmentést kapott a szankciók alól. Az ország energiaellátása továbbra is nagymértékben támaszkodik az orosz földgázt szállító Török Áramlatra és a Barátság kőolajvezetékre.

Orbán Washingtonba utazik, és olyan megállapodást kap, amilyet senki más

– fogalmazott Flemming Splidsboel, a Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézetének vezető kutatója.

A BBC, az AP és a CNN is megerősítette, hogy a Fehér Ház egyik tisztviselője szerint Magyarország egy évre mentesül a szankciók alól.

A dán lap hozzáteszi: Orbán Viktor így továbbra is kedvező áron vásárolhat orosz olajat és gázt, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök számára ez azt jelenti, hogy van egy EU-s szövetséges, aki blokkolhatja a Moszkvát érintő szankciókat, akadályozhatja Ukrajna EU- és NATO-tagságát, és megakaszthatja a Kijevnek szánt segélycsomagokat.

Trump korábban rendszeresen felszólította az európai országokat, hogy csökkentsék az orosz energiaimportot, hogy gyengítsék Moszkva gazdasági és katonai mozgásterét.

A találkozót megelőzően azonban Trump már utalt rá: Magyarország kivételt kaphat, mivel nincs tengeri kijárata, így energiaellátása nagyrészt a vezetékekre épül.

Splidsboel szerint Trump döntése csorbíthatja az Egyesült Államok hitelességét, ugyanakkor hangsúlyozta: Magyarország kis szereplő a globális energiarendszerben, így a felmentés összességében nem változtat lényegesen a nemzetközi helyzeten.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszél Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Ház kabinettermében (Fotó: AFP)

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

