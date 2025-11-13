A Politiken dán lap arról ír, hogy Orbán Viktor és Donald Trump szoros kapcsolata ellenére komoly feszültségforrás is meghúzódott a háttérben. Októberben az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb energiacége ellen, és figyelmeztette azokat a vállalatokat, amelyek továbbra is üzletelnek velük. Az Atlantic Council elemzése szerint Magyarország olajimportjának 86 százaléka származik Oroszországból – ez az arány a 2022-es 61 százalékról emelkedett ilyen magasra – írja az Origo.
A dán média is elismeri Orbán Viktor és Trump szövetségét
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök múlt pénteki, Fehér Házban tartott találkozóját baráti légkör és kölcsönös elismerés jellemezte. A dán sajtó szerint a két vezető hosszú ideje hasonló álláspontot képvisel a bevándorlás, a genderkérdések és a liberális világpolitikai irányvonal bírálatában, ezért is kapott nagy figyelmet a washingtoni megbeszélésük.
Magyar kivétel
A tárgyalást kölcsönös elismerések határozták meg. A sajtótájékoztatón Orbán Viktor bejelenthette: Magyarország teljes felmentést kapott a szankciók alól. Az ország energiaellátása továbbra is nagymértékben támaszkodik az orosz földgázt szállító Török Áramlatra és a Barátság kőolajvezetékre.
Orbán Washingtonba utazik, és olyan megállapodást kap, amilyet senki más
– fogalmazott Flemming Splidsboel, a Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézetének vezető kutatója.
A BBC, az AP és a CNN is megerősítette, hogy a Fehér Ház egyik tisztviselője szerint Magyarország egy évre mentesül a szankciók alól.
További Külföld híreink
A dán lap hozzáteszi: Orbán Viktor így továbbra is kedvező áron vásárolhat orosz olajat és gázt, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök számára ez azt jelenti, hogy van egy EU-s szövetséges, aki blokkolhatja a Moszkvát érintő szankciókat, akadályozhatja Ukrajna EU- és NATO-tagságát, és megakaszthatja a Kijevnek szánt segélycsomagokat.
Trump korábban rendszeresen felszólította az európai országokat, hogy csökkentsék az orosz energiaimportot, hogy gyengítsék Moszkva gazdasági és katonai mozgásterét.
A találkozót megelőzően azonban Trump már utalt rá: Magyarország kivételt kaphat, mivel nincs tengeri kijárata, így energiaellátása nagyrészt a vezetékekre épül.
További Külföld híreink
Splidsboel szerint Trump döntése csorbíthatja az Egyesült Államok hitelességét, ugyanakkor hangsúlyozta: Magyarország kis szereplő a globális energiarendszerben, így a felmentés összességében nem változtat lényegesen a nemzetközi helyzeten.
Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszél Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Ház kabinettermében (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A török média is Orbán Viktor washingtoni sikerétől zeng
Orbán Viktor washingtoni útja mindenhol címlapra került.
Magyarországra hivatkozva nyilvánítja terroristaszervezetté az USA az Antifát
A döntés értelmében a kijelölt szervezetek és azok tagjai elveszítik hozzáférésüket az amerikai pénzügyi rendszerhez.
Zelenszkij: Köszönet Németországnak a támogatásért!
Új ukrán fegyverexport-iroda nyílik Berlinben.
Európa a szakadék szélén táncol: a háborúpárti elit nem mérlegeli az eszkaláció kockázatát
Zelenszkij akaratából a nyugati szövetségesek és a brüsszeli vezetők beletolják Európát a háborúba.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A török média is Orbán Viktor washingtoni sikerétől zeng
Orbán Viktor washingtoni útja mindenhol címlapra került.
Magyarországra hivatkozva nyilvánítja terroristaszervezetté az USA az Antifát
A döntés értelmében a kijelölt szervezetek és azok tagjai elveszítik hozzáférésüket az amerikai pénzügyi rendszerhez.
Zelenszkij: Köszönet Németországnak a támogatásért!
Új ukrán fegyverexport-iroda nyílik Berlinben.
Európa a szakadék szélén táncol: a háborúpárti elit nem mérlegeli az eszkaláció kockázatát
Zelenszkij akaratából a nyugati szövetségesek és a brüsszeli vezetők beletolják Európát a háborúba.