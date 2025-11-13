A dán média is elismeri Orbán Viktor és Trump szövetségét

Magyar kivétel

A tárgyalást kölcsönös elismerések határozták meg. A sajtótájékoztatón Orbán Viktor bejelenthette: Magyarország teljes felmentést kapott a szankciók alól. Az ország energiaellátása továbbra is nagymértékben támaszkodik az orosz földgázt szállító Török Áramlatra és a Barátság kőolajvezetékre.

Orbán Washingtonba utazik, és olyan megállapodást kap, amilyet senki más

– fogalmazott Flemming Splidsboel, a Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézetének vezető kutatója.

A BBC, az AP és a CNN is megerősítette, hogy a Fehér Ház egyik tisztviselője szerint Magyarország egy évre mentesül a szankciók alól.