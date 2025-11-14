Magyarország stabil és megbízható partner a nemzetközi színtéren

Donald Trump az elmúlt napokban az asztalra csapott, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítse, ám Magyarország mentesült a szankciók alól. Az amerikai korlátozások számos európai állam számára problémát jelentettek, miközben Moszkva fejlett módszereket dolgozott ki a nyugati szankciók megkerülésére. Orbán Viktor közben elérte, hogy hazánk ne legyen érintett a korlátozásokban, így az ország energiaellátása továbbra is biztosított marad.
Magyarország sikere a térség más országaihoz képest is kiemelkedő
Míg a szerb és bolgár energiacégek a szankciók miatt átalakulásokon mennek keresztül, hazánk az Orbán-Trump kapcsolatnak köszönhetően zavartalanul folytathatja energiaellátását. Az egyiptomi média is beszámolt arról, hogy Trump amerikai látogatásán „nagyszerű vezetőként” méltatta Orbán Viktort, kiemelve a magyar mentességet az orosz olajszankciók alól.