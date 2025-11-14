Magyarország stabil és megbízható partner a nemzetközi színtéren

Eközben Ukrajnában tovább dübörög a korrupció

Zelenszkij elnök egyik bizalmasa került célkeresztbe, és az eset jól mutatja, hogy a kormányzatban a haszonszerzés gyakran előbbre való az emberéleteknél. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott,

Zelenszkij és a haverjai ne a magyarok pénzéből építsenek új villát meg arany WC-t maguknak!

BREAKING: Golden toilet was found in the apartment of Zelensky’s top business partner, where secret meetings of the entire gang were held



It was bought using money from the US and EU.



Americans, Europeans, aren't you tired of this?



Conduct promised audit and put an end to it! pic.twitter.com/xkb7PbGvPB — Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) July 30, 2025

Az ukrán energiaszektorhoz kötődő botrányok miatt Volodimir Zelenszkij kénytelen volt meneszteni két miniszterét, ami komoly politikai válságot idézett elő Kijevben.

Nemzetközi szinten az USA újabb lépést tett a szélsőbaloldali csoportok elszigetelésére: az Antifához köthető négy szervezetet globális terrorista szervezetként jelölte meg, Magyarországra hivatkozva, ahol már szeptemberben terrorszervezetté nyilvánították az Antifát.

🚨 BREAKING: In a massive development, Sec. Marco Rubio designates ANTIFA a FOREIGN terrorist organization - an escalation ABOVE the current domestic designation.



This will SURGE the government's ability to choke their funding source and end their activities!



RUBIO: "The… pic.twitter.com/kctz7qZk78 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 13, 2025

Az orosz–amerikai kapcsolatokban is történtek előrelépések

Szergej Lavrov bejelentette, hogy Moszkva továbbra is kész az orosz–amerikai csúcstalálkozóra Budapesten, amennyiben az az alaszkai megbeszélések munkájára épül.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos