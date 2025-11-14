MagyarországDonald Trumpukrajnai korrupcióterroristaszervezetszankciók

Magyarország stabil és megbízható partner a nemzetközi színtéren

A mai nap nemzetközi és hazai hírei ismét ráirányítják a figyelmet Magyarország jelentőségére a geopolitikai színtéren.: Orbán Viktor sikeres amerikai tárgyalásáról cikkeznek világszerte a lapok. Eközben Ukrajnában a korrupció továbbra is uralja a politikai életet, az amerikai kormány pedig szélsőbaloldali csoportokat nyilvánít terroristaszervezetnek, hazánk példájára hivatkozva.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 0:00
Magyarország stabil és megbízható partner a nemzetközi színtéren Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump az elmúlt napokban az asztalra csapott, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítse, ám Magyarország mentesült a szankciók alól. Az amerikai korlátozások számos európai állam számára problémát jelentettek, miközben Moszkva fejlett módszereket dolgozott ki a nyugati szankciók megkerülésére. Orbán Viktor közben elérte, hogy hazánk ne legyen érintett a korlátozásokban, így az ország energiaellátása továbbra is biztosított marad.

Donald Trump az elmúlt napokban az asztalra csapott, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítse, ám Magyarország mentesült a szankciók alól
Donald Trump az elmúlt napokban az asztalra csapott, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítse, ám Magyarország mentesült a szankciók alól Fotó: AFP

Magyarország sikere a térség más országaihoz képest is kiemelkedő

Míg a szerb és bolgár energiacégek a szankciók miatt átalakulásokon mennek keresztül, hazánk az Orbán-Trump kapcsolatnak köszönhetően zavartalanul folytathatja energiaellátását. Az egyiptomi média is beszámolt arról, hogy Trump amerikai látogatásán „nagyszerű vezetőként” méltatta Orbán Viktort, kiemelve a magyar mentességet az orosz olajszankciók alól.

Eközben Ukrajnában tovább dübörög a korrupció

Zelenszkij elnök egyik bizalmasa került célkeresztbe, és az eset jól mutatja, hogy a kormányzatban a haszonszerzés gyakran előbbre való az emberéleteknél. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott,

Zelenszkij és a haverjai ne a magyarok pénzéből építsenek új villát meg arany WC-t maguknak!

Az ukrán energiaszektorhoz kötődő botrányok miatt Volodimir Zelenszkij kénytelen volt meneszteni két miniszterét, ami komoly politikai válságot idézett elő Kijevben.

Nemzetközi szinten az USA újabb lépést tett a szélsőbaloldali csoportok elszigetelésére: az Antifához köthető négy szervezetet globális terrorista szervezetként jelölte meg, Magyarországra hivatkozva, ahol már szeptemberben terrorszervezetté nyilvánították az Antifát.

Az orosz–amerikai kapcsolatokban is történtek előrelépések

Szergej Lavrov bejelentette, hogy Moszkva továbbra is kész az orosz–amerikai csúcstalálkozóra Budapesten, amennyiben az az alaszkai megbeszélések munkájára épül.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu