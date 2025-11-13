Két életet mentett meg a csapatmunka a budapesti repülőtéren

November 12-én mindössze 22 percen belül két különböző járatról is riasztást kapott a Budapest Airport szerződéses orvosi szolgálata, kritikus állapotú utasok miatt.

Az egyik párizsi járaton egy utas epilepsziás rohamot kapott, a másik, Antalyából Stuttgartba tartó gépen pedig újraélesztés zajlott a fedélzeten. Mivel a két járat érkezése között mindössze 10 perc különbség volt, az AMS repülőtéri orvosi csapata minden erőt mozgósított, hogy párhuzamosan láthassa el a betegeket.

AMS Airport Medical Service közösségi oldalán arról írt, hogy az orvosi csapat és az OMSZ esetkocsiján dolgozók összehangolt munkája kellett ahhoz, hogy mindkét beteg életét sikerüljön megmenteni. Rámutattak, most is bebizonyosodott, hogy mennyire fontos a laikusok összefogása és a segítségre szoruló ellátásának megkezdése az egészségügyi szakemberek kiérkezéséig.