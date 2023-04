Több helyen is befolyt a plafonról a víz a Nyugati téren, az aluljáróban hétfő délután – szúrta ki a Metropol. A lap beszámolt arról is, hogy egy ottani dolgozó igyekezett megküzdeni a jelentős vízmennyiséggel, hogy az ne áztassa be az arra érkező cipőket, de a helyszínen levő tudósítójuk szerint a beázás még így is súlyos volt.