Az orosz invázió helytelen és elítélendő, támogatnunk kell a harcok megállítását és valamilyen békefolyamat beindítását

– jelentette ki Jeremy Corbyn, a brit parlament alsóházának független képviselője a Baloldali, zöld és progresszív erők európai fóruma című budapesti rendezvényen. A baloldali politikus üdvözölte az ukrán menekülteknek egész Európa és hazája által nyújtott segítséget, hogy biztosítottak nekik munkát, lakhatást és egészségügyi ellátást.

A migráció kérdésére térve azt is igazságosnak nevezte, hogy a képzett munkásokat elhozzák a szegény országokból, példaként említve az Indiából, a dél-afrikai országokból és Latin-Amerikából érkezetteket. Elmesélte, hogy járt Angolában is, ahol találkozott az egyik kórház orvosaival, akik kizárólag az Orvosok Határok Nélkül tagjaiból verbuválódtak, mivel az angolai orvosok már elmentek az országból a jobb fizetésben reménykedve. „Teljes hülyeségként” jellemezte azt, hogy képzett orvosok, akik menedékért folyamodnak Nagy Britanniában a saját országukban tapasztalható elnyomás miatt, mégsem dolgozhatnak az Egyesült Királyságban, kilátástalan szegénységben élve, amikor pedig készen állnak a munkára és hiány is van orvosokból, illetve nővérekből.

A baloldali képviselő fontosnak nevezte, hogy csak antirasszista kampányokban vegyenek részt a támogatóik, ami egyesíti az embereket, mert szerinte a jobboldali gazdasági felfogás megosztó, ami miatt teret nyer a szélsőjobboldal, mondván hogy a bevándorlók elveszik a munkahelyeket.

Jeremy Corbyn felidézte, hogy az 1970-es években nagyon megnövekedett a szélsőjobboldal tevékenysége Nagy-Britanniában, felléptek a fekete, az ír és az ázsiai származású emberek ellen, „a Nemzeti Frontban visszajöttek a nácik”. Ennek hatására több tízezren vettek részt fasisztaellenes zenei rendezvényeken, fesztiválokon, művészeti eseményeken. Szerinte a tanárok, az ápolók, a vasúti dolgozók, a közszolgák és sok más csoportok is azt tapasztalták, hogy az elmúlt tíz évben romlott az életszínvonaluk. Óriási demonstrációkat rendeztek, olyan emberek csatlakoztak hozzájuk, akik a migráns munkások jogaiért is kampányoltak, hogy tudjanak dolgozni és megfelelő fizetést kapjanak, valamint azokért az emberekért, akik szeretnének tisztességes lakhatást.

Az az érv, hogy a bevándorló munkások lenyomják a béreket, nem igaz – vélekedett. Kifejtette: a béreket az a rendszer nyomja le, ami lehetővé teszi a munkáltatóknak, hogy kizsákmányolják az embereket.

Jeremy Corbyn kifejezte: azt szeretné, hogy tisztességes béreket fizessenek minden munkásnak, de nem szabad belemenni abba a küzdelembe, hogy csak bizonyos etnikai csoporthoz tartozó munkásokat támogatnak, mert azzal megosztják a társadalmat az egyesítés helyett. – Egy belvárosi közösséget képviselek, ahol hetven különböző nyelvet beszélnek, én pdig büszkén képviselek mindenkit. Az a cél, hogy egyesítsem ezeket az embereket – mondta. Felidézte: olyan országban nőtt fel, ahol mindenkinek ingyenes volt az egészségügy, az oktatás és a lakhatáshoz való hozzáférés.