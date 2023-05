Épülhet az áljobboldali dollármédia

Az utóbbi napok eseményei azt mutatják, hogy átrendeződés zajlik a balliberális, globalista nyilvánosságban, és – vélhetően az amerikai demokrata adminisztráció sugallatára – megkezdődött az áljobboldali dollármédia felépítése. A legfrissebb hír az, hogy a 444.hu egyik alapembere június 1-jétől a Válasz Online szerkesztőségét erősíti. Magyari Péter, a Soros-blog egyik alapítója már a 2013-as induláskor csatlakozott a portálhoz az Indextől levált, Uj Péter vezette csoport tagjaként.

Magyari Péter négy nappal Mészáros Zsófia felmondása után jelentette be távozását a 444-től. Mészáros Zsófia 2000 és 2013 között az Index munkatársa – egy időben főszerkesztője – volt, majd 2013-tól a 444-nél dolgozott vezető szerkesztőként. A Soros-blog a közelmúltban azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy belső vizsgálatot indítottak, miután néhány dolgozó súlyos vádakkal illette a lap egyik munkatársát. Azt állították, hogy az illető „toxikusan zaklató magatartást folytatott”, ám a vizsgálat nem igazolt zaklatást, viszont a 444 tájékoztatása szerint átszervezték a működést.

A Válasz Online az új kolléga érkezéséről szóló közleményben azt írta: Magyari szerint az „alaposság, igényesség, elmélyültség” olyan értékek, amelyek a lapnak is, neki is fontosak. Azt ígérik, akiket a brüsszeli folyamatok vagy éppen „a nagy energiabizniszek kulisszatitkai” érdekelnek, ezentúl is számíthatnak az írásaira. Néhány éve azonban még nyoma sem volt a magasztaló jelzőknek, sőt egy heccorgánum szerzőjeként mutatták be Magyarit a Válasz hasábjain. Szőnyi Szilárd a Heti Válasz 2016. január 3-án megjelent cikkében a következő idézetet közölte:

Üldözési mánia: a magyar zsidó lét alapvető élménye, a Moszkva téren a skinheadektől rettegő lauderes gimnazistáktól a nagymamákig, akik még a körúti villamosokat is túlságosan vagonszerűnek tartják. Volt olyan magyar zsidó, aki kijelentette, hogy ha Orbán Viktor van hatalmon, akkor egy bepakolt bőröndöt kell tartani az ágy alatt.

Majd így folytatta:

E mondatokat nem valamely szélsőjobboldali orgánum követte el, hanem a zsidóságon vérliberális alapállásból ironizáló Bede Márton és Magyari Péter egy néhai internetes heccorgánum, a Matula Magazin Ablak-Zsidó című »lexikonának« vonatkozó szócikkében.

Szőnyi szerint a 444.hu szerzőpárosa azokon gúnyolódott így, akik a hazai antiszemitizmus miatt rendre emigrációs kényszert emlegetnek – aztán végül maradnak. Tehát a Válasz szerkesztősége most egy saját megítélése szerint is heccorgánum újságíróját szerződtette.

Talán nem véletlen, hogy ma mégis tárt karokkal fogadják a Soros-hálózattól átejtőernyőző Magyarit, a szerkesztőség fogadókészsége valószínűleg nem csupán szakmai megfontolásokon alapul. Ugyanis szintén a napokban került nyilvánosságra, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége nyílt pályázatot hirdet a „független” újságírás és a civilek számára. A program deklarált célja, hogy elősegítsék a magas színvonalú újságírást, valamint a független sajtóorgánumok és újságírók hosszú távú életképességét. Ráadásul azt is egyértelművé tették a pályázati kiírásban, hogy a kezdeményezésnek az amerikai külügyminisztérium érdekeit kell szolgálnia, és a támogatások további folyósítására is lehet számítani.

Nem lenne meglepő, ha a következő időszakban akár az említett amerikai pályázati pénzekből, akár Soros György hálózatától dollárok gurulnának a Válaszhoz, miután Magyari Péter személyében már ott van az „összekötő”. A politikai porondon a Jobbik konzervatívvá festése zajlik az amerikai nagykövetség bábáskodásával, most pedig egy áljobboldali dollármédiumot is létrehozhatnak.

Az is érzékelhető, hogy a baloldali médiatérfélen egyre fogy a levegő a 444 körül, és a zászlóshajó egyértelműen a Telex marad. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője erről a napokban azt mondta: – Gyenge olvasottság, mélyülő belső botrányok és folyamatos felmondások – ez jellemzi a Soros-hálózat egykori koronaékszerét, a 444.hu nevű internetes portált. Kiemelte: a kiszivárgó információk szerint a woke-ideológia lelkes híveinek számító új kollégák szembekerültek a már korábban is a lapnál dolgozó újságírókkal, ami akkora belső megosztottságot eredményezett, hogy már sokak számára ellehetetlenült a normális munkavégzés a lapnál. Deák szerint a lapot működtető globális hálózat is lemondott már a 444-ről, és az új zászlóshajó már évek óta sokkal inkább a Telex nevű, szintén külföldről finanszírozott hírportál.