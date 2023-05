Molnár Zsolt napirend előtt arra szólította fel a kormányt, hogy vessen véget a Horn Gyula elleni „gyalázatos offenzívának".

Az MSZP képviselője hangoztatta: Horn ’56-ban valóban nem a jó oldalon állt, de Winston Churchillt sem az írek mészárosaként ítéljük meg, vagy George Washingtonnal kapcsolatban sem a rabszolgatartást emlegetik. – Kérem, hogy Horn Gyulát is komplexen nézzék, és törődjenek bele, hogy ezt a küzdelmet elvesztették. A fővárosi önkormányzat, az angyalföldi önkormányzat is többször döntött, hogy róla nevezzenek el utcát – mondta Molnár Zsolt. A politikus végül arra kérte a kormányt, hogy a közeledő a strandszezonra, illetve a brutális inflációra való tekintettel a hatósági árakat terjessze ki a fizetős strandokra is, 600 forintban maximalizálva a belépődíjat.

Dömötör Csaba válaszában úgy fogalmazott: nem akarnak tanácsokat adni abban, hogy az utódpártban hogyan ápolják Horn Gyula emlékét, ugyanakkor megfontolásra ajánlotta az MSZP-nek, hogy a kérdésben kérjék ki az állampolgárok véleményét.

Biztos legyen benne, hogy fog olyan hangokkal találkozni, amelyek azt mondják: azok után, amit a kommunizmus alatt elszenvedtek, sok mindenre van szükség, de ilyen utcanév elnevezésekre nem

– mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta: sok százezren, sok millióan vannak ebben az országban, akik nem valamiféle pozitívumként tekintenek a kommunizmus évtizedeire, hanem olyan évtizedekként, amely megnyomorította őket gazdasági vagy akár fizikai értelemben is.

Horn Gyula nem egy referens volt a kommunista évtizedekben, hanem rendkívül magas pozíciókat töltött be

– mondta Dömötör Csaba, aki a strandbelépőkkel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balaton mellett a strandok kétharmada szabadstrand.

Elmondta, a kormány minden lehetséges módon támogatást nyújt ahhoz, hogy ezek a strandok rendkívül magas színvonalúak legyenek, egyebek mellett 118 település 42 szabadstrandja újult meg.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)