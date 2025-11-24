A smafupárt néma jelöltjei

A dolgok jelenlegi állása szerint a legfurcsább előválasztási kampánynak lehetünk távoli tanúi a Tisza néven jegyzett pártimitáció esetében. Igaz, ez csak színjáték, mégis nagy, közönségvonzó látványosság lehet, amint választókerületenként a szektafőnök által kiporciózott három jelölt hallgatni fog, mint egy fogadalmat tett karthauzi barát. Pedig bármilyen hihetetlen, ha kivételesen betartják az ígéreteiket, néma leventét fog alakítani az összes párton belüli kandidáló hosszú heteken keresztül, és harapófogóval sem lehet majd kihúzni belőlük egyetlen megveszekedett szót sem.

Péter cár ugyanis ellentmondást nem tűrő hangon bejelentette, hogy kár a benzinért, senki se próbálkozzon, mert a több mint háromszáz Tisza párti képviselőjelölt-jelölt egyike sem nyilatkozik senkinek sem.

Lehet közbevetni, hogy ezek szerint csak a sajtótól vannak szigorúan eltiltva a tiszás aspirátorok. Csak hát ez bajosan kivitelezhető, sőt lehetetlen vállalkozás. Egy kampányrendezvényen például miként tudja szerencsétlen delikvens ellenőrizni, hogy az, aki kérdez tőle, nem holmi újságíró-e? Elvben megoldható volna, hogy sajtómunkatársakat nem engednek be a helyszínre, és ez nem is lenne idegen a szekta vezetőségétől, ám a gyakorlatban ez számos nehézségbe ütközne. Talán testi motozás útján próbálnák meg kiszűrni az oda nem való elemeket? Az igazoltatás sem tűnik túl keresztülvihetőnek.

Tehát egyetlen járható út marad számukra: mély hallgatásba burkolóznak. Majd ülnek a helyükön kukán, mások, mondjuk a párt vezetői pedig elmondják, mint a díjnyertes lovakról, hogy mit érdemes tudni róluk, mik az erényeik. Jegyezzük meg:

Magyar Péter a Telexnek adott kínosan hosszú interjújából az derült ki, hogy ezek a jelöltjelöltek állítólag nem is igen fognak nyilvánosan szerepelni, tehát nem lesznek rászorulva, hogy felvegyék azt a szájkosarat, amit ő rakott rájuk.

Szerinte a jelöltjeik ismertek a saját környezetükben, a közösségi oldalaikon is lesznek róluk információk, továbbá személyesen is elérhetők a lakhelyükön.