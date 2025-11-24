idezojelek
A smafupárt néma jelöltjei

Magyar Péter megtiltotta a Tisza képviselőjelölt-jelöltjeinek, hogy szóba álljanak a sajtóval.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
2025. 11. 24.
Fotó: MW Bulvár/Máté Krisztián
A dolgok jelenlegi állása szerint a legfurcsább előválasztási kampánynak lehetünk távoli tanúi a Tisza néven jegyzett pártimitáció esetében. Igaz, ez csak színjáték, mégis nagy, közönségvonzó látványosság lehet, amint választókerületenként a szektafőnök által kiporciózott három jelölt hallgatni fog, mint egy fogadalmat tett karthauzi barát. Pedig bármilyen hihetetlen, ha kivételesen betartják az ígéreteiket, néma leventét fog alakítani az összes párton belüli kandidáló hosszú heteken keresztül, és harapófogóval sem lehet majd kihúzni belőlük egyetlen megveszekedett szót sem. 

Péter cár ugyanis ellentmondást nem tűrő hangon bejelentette, hogy kár a benzinért, senki se próbálkozzon, mert a több mint háromszáz Tisza párti képviselőjelölt-jelölt egyike sem nyilatkozik senkinek sem.

Lehet közbevetni, hogy ezek szerint csak a sajtótól vannak szigorúan eltiltva a tiszás aspirátorok. Csak hát ez bajosan kivitelezhető, sőt lehetetlen vállalkozás. Egy kampányrendezvényen például miként tudja szerencsétlen delikvens ellenőrizni, hogy az, aki kérdez tőle, nem holmi újságíró-e? Elvben megoldható volna, hogy sajtómunkatársakat nem engednek be a helyszínre, és ez nem is lenne idegen a szekta vezetőségétől, ám a gyakorlatban ez számos nehézségbe ütközne. Talán testi motozás útján próbálnák meg kiszűrni az oda nem való elemeket? Az igazoltatás sem tűnik túl keresztülvihetőnek.

Tehát egyetlen járható út marad számukra: mély hallgatásba burkolóznak. Majd ülnek a helyükön kukán, mások, mondjuk a párt vezetői pedig elmondják, mint a díjnyertes lovakról, hogy mit érdemes tudni róluk, mik az erényeik. Jegyezzük meg: 

Magyar Péter a Telexnek adott kínosan hosszú interjújából az derült ki, hogy ezek a jelöltjelöltek állítólag nem is igen fognak nyilvánosan szerepelni, tehát nem lesznek rászorulva, hogy felvegyék azt a szájkosarat, amit ő rakott rájuk.

 Szerinte a jelöltjeik ismertek a saját környezetükben, a közösségi oldalaikon is lesznek róluk információk, továbbá személyesen is elérhetők a lakhelyükön.

Ebből is egyértelmű, hogy ez a szájkosárprojekt mégsem vihető keresztül, hiába akarják szerencsétlen delikvenseket hermetikusan elzárni a nagy nyilvánosságtól. Ha ugyanis valaki olyan kíváncsi és telhetetlen, hogy nem éri be a szűkszavú internetes közlésekkel és bekopogtat hozzájuk vagy megszólítja őket az utcán, máris megdől ez a híres nyilatkozási bojkott. Vagy meg sem mukkan a tiszás jelölt és ezzel még jobban hülyét csinál magából vagy kénytelen valamit válaszolni, ezzel annullálva főnöke parancsát. 

De hogy is válaszolhatna egy olyan jelöltjelölt, aki nem is abban a helységben lakik, ahová a pártvezetés delegálta? Hiszen a megismert smafu-listán szereplő embereket sokszor olyan településekre, kerületekbe osztották be, amihez semmi közük sincsen. 

Attól tehát nem kell tartaniuk, hogy valakik a nyakukba veszik a fél országot, hogy személyesen is megnézzék maguknak, megismerjék azt a személyt, akit a párt vezetősége rájuk akar tukmálni.

Persze ne tegyünk úgy, mintha nem tudnánk, hogy vasvillával lettek fölhányva a nevek erre az összegányolt tiszás jelöltlistára. Ha kérdeznék a vezérürüt, a repedt bádoghangú generálist, mitől a sok kabaréba hajló összevisszaság, utolsó pillanatban cserélt választókerületi jelöltek és bemutatkozási részletek, bizonnyal azt mondaná, szokásos kifejezéstelen mimikájával: a sok cserebere is mutatja, hogy univerzális, minden fronton és kerületben bevethető emberekről, valóságos szupermanekről és szuperwomanekről van szó.

A gondolkodásra képes emberek viszont azt látják, hogy az egész választási bohózat olyan, mint amikor valaki a beharangozott villámstart helyett hasra esik a küszöbben már az indulásnál. 

Az egyszerű, majdani tiszás szavazónak kiszemelt állampolgárok pedig levonják a konzekvenciát abból, hogy a szekta vezetői összevissza keverték a bemutatkozásokat, adatokat, településneveket: még csalni se tudnak jól.

 Helyben pontosan látják, mint a nem baloldal-kritikátlan sajtó, hogy a csalódott, tehetségtelen, a Gyurcsány–Bajnai-korszakban levitézlett balos bürokraták jönnének vissza rendszert visszaváltani. Erre lehet azt mondani: kis ország vagyunk, csak egy baloldali, posztkommunista garnitúránk van.

A smafupárt főnöke azt mondja, hogy amiatt vannak letiltva a beszédtől, nyilatkozatról a jelöltjeik, mert a nem nekik csaholó sajtó megtámadja őket. Sajátságosan fals indokolás. 

Hogy tudták volna őket bántani, támadni, amikor legtöbbjükről azt sem lehetett tudni, hogy jelöltek lesznek?

 Ez inkább nyílt bevallása annak, hogy önállótlan, vita- és nyilatkozatképtelen, kellően szolgalelkű, vagyis alkalmatlan embereket szemeltek ki. Azért nem beszélnek, mert nem tudnak megfelelő színvonalon. Így lesz a Tisza a néma bábpolitikusok pártja.

