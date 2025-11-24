A héten dönt a Moody’s hazánkról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön publikálja a turisztikai szálláshelyek októberi adatait, pénteken pedig az októberi munkaerőpiaci adatokat, valamint ipari termelői árakat ismerhetjük meg. A turizmuságazat az elmúlt időszakban üde színfolt volt a gazdaságban, szeptemberben a vendégéjszakák száma 5,6 százalékkal haladta meg a megelőző évi szintjét, amelyet elsősorban a külföldi turisták húztak, ahol a bővülés mértéke 7,5 százalékot tett ki. Az októberi adatokban is érdemi növekedésre számítunk, amelyet az enyhe időjárás is támogatott – ismertette lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

Pénteken mond ítéletet a Moody’s Magyarországról, jelenlegi besorolásunk Baa2

Fotó: Hans Lucas via AFP

A munkaerőpiac az elmúlt időszakban lassult. Habár a foglalkoztatottak száma továbbra is magas, éves alapon már csökkenést mutat, amelyben a visszaeső munkaerő-kereslet játssza a legnagyobb szerepet. Kiemelte, ezzel párhuzamosan az aktivitás kismértékű mérséklődése következtében a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony historikus és nemzetközi összevetésben, 4,5 százalék volt a harmadik negyedévben. Októberben sem várunk jelentős változást, a nagy termelő beruházások felfutása regionálisan hozhat fellendülést, de makro szinten a foglalkoztatás növekedésének feltétele a gazdasági dinamika erősödése lesz.

Az ipari termelői árak az elmúlt időszakban érdemi lassulást mutattak, szeptemberben éves alapon 2,4 százalékkal nőttek, viszont havi szinten 0,4 százalékkal csökkentek, az adatot a belföldi értékesítési árak mindössze félszázalékos emelkedése húzta vissza. Az értékesítési árakat visszafogja egyrészt az energiaipar, másrészt pedig a forint erősödése, amely az importárakon keresztül gyűrűzik be. Az ipari termelői árak lassulása azért kedvező hír, mert azok fokozatosan a fogyasztói árakba is beépülnek, a mérséklődés tehát jelzi, hogy inflációs fronton is további enyhülés várható a következő hónapokban – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel.

A hazai adatközlések közül kiemelendők még a hétfőn megjelenő részletes októberi költségvetési adatok. Az előzetes adatok szerint október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt, amely az eredeti pénzforgalmi hiánycélhoz viszonyítva is az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb (76,8 százalék) teljesülést jelez. Októberben a központi alrendszer 339,0 milliárd forintos hiányt halmozott fel, szemben a megelőző évi 427,0 milliárd forinttal. A részletes adatokból megismerhetjük, hogyan alakultak az egyes adónemek és kiadási tételek – tette hozzá Molnár Dániel.