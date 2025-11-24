KSHMoody ’ smunkaerőpiac időszak

A héten dönt a Moody’s hazánkról

A turizmuságazat az elmúlt időszakban üde színfolt volt a gazdaságban, a munkaerőpiac ugyanakkor lassult- a héten mindkét területtel kapcsolatban statisztikákat jelentet meg a Központi Statisztikai Hivatal. A hét utolsó munkanapján dönt a Moody’s a magyar államadósság besorolásáról. Hétindító.

2025. 11. 24. 5:35
A turizmus az elmúlt időszakban igazi húzóágazatnak bizonyult Fotó: Vémi Zoltán
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön publikálja a turisztikai szálláshelyek októberi adatait, pénteken pedig az októberi munkaerőpiaci adatokat, valamint ipari termelői árakat ismerhetjük meg. A turizmuságazat az elmúlt időszakban üde színfolt volt a gazdaságban, szeptemberben a vendégéjszakák száma 5,6 százalékkal haladta meg a megelőző évi szintjét, amelyet elsősorban a külföldi turisták húztak, ahol a bővülés mértéke 7,5 százalékot tett ki. Az októberi adatokban is érdemi növekedésre számítunk, amelyet az enyhe időjárás is támogatott – ismertette lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

Moody's, Moody’s
Pénteken mond ítéletet a Moody’s Magyarországról, jelenlegi besorolásunk Baa2
 Fotó: Hans Lucas via AFP

A munkaerőpiac az elmúlt időszakban lassult. Habár a foglalkoztatottak száma  továbbra is magas, éves alapon már csökkenést mutat, amelyben a visszaeső munkaerő-kereslet játssza a legnagyobb szerepet. Kiemelte, ezzel párhuzamosan az aktivitás kismértékű mérséklődése következtében a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony historikus és nemzetközi összevetésben, 4,5 százalék volt a harmadik negyedévben. Októberben sem várunk jelentős változást, a nagy termelő beruházások felfutása regionálisan hozhat fellendülést, de makro szinten a foglalkoztatás növekedésének feltétele a gazdasági dinamika erősödése lesz.

Az ipari termelői árak az elmúlt időszakban érdemi lassulást mutattak, szeptemberben éves alapon 2,4 százalékkal nőttek, viszont havi szinten 0,4 százalékkal csökkentek, az adatot a belföldi értékesítési árak mindössze félszázalékos emelkedése húzta vissza. Az értékesítési árakat visszafogja egyrészt az energiaipar, másrészt pedig a forint erősödése, amely az importárakon keresztül gyűrűzik be. Az ipari termelői árak lassulása azért kedvező hír, mert azok fokozatosan a fogyasztói árakba is beépülnek, a mérséklődés tehát jelzi, hogy inflációs fronton is további enyhülés várható a következő hónapokban – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel.

A hazai adatközlések közül kiemelendők még a hétfőn megjelenő részletes októberi költségvetési adatok. Az előzetes adatok szerint október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt, amely az eredeti pénzforgalmi hiánycélhoz viszonyítva is az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb (76,8 százalék) teljesülést jelez. Októberben a központi alrendszer 339,0 milliárd forintos hiányt halmozott fel, szemben a megelőző évi 427,0 milliárd forinttal. A részletes adatokból megismerhetjük, hogyan alakultak az egyes adónemek és kiadási tételek – tette hozzá Molnár Dániel.

Péntek estére is jut még izgalom magyar szempontból. A hét utolsó munkanapján dönt a Moody’s a magyar államadósság besorolásáról – emelte ki a vezető elemző. A Moody’s-nál jelenleg Baa2 kategóriában szerepel a magyar államadósság besorolása, amely két kategóriával van az úgynevezett bóvli felett, viszont tavaly november óta negatív a kilátás. Ez utóbbi miatt elképzelhető a leminősítés, ez megfelelne a hitelminősítők gyakorlatának, azonban az árfolyam erősödése, az egyensúlyi mutatók javulása, köztük a folyó fizetési mérleg többlete, valamint a finanszírozás stabilitása ez ellen szól.

A nemzetközi színtéren a héten az USA-ra lesz érdemes figyelni. A kormányzati leállás után fokozatosan jelennek meg az elhalasztott statisztikai adatok. Eredetileg szerdán jelent volna meg a harmadik negyedéves GDP-adat második becslése, azonban még az első becslés eredményét sem ismerjük. Az amerikai hivatal jelenleg még a megjelenési naptárának újratervezését hajtja végre, a pénzügyi piacok ugyanakkor várják az érkező híreket, adatokat. Elsősorban a decemberi Fed kamatdöntés miatt felfokozott a helyzet, a piaci árazások alapján nagyjából 50-50 százalék esélyt adnak a kamatvágásnak és a kamattartásnak, miközben a döntéshozók inkább szigorú üzeneteket küldenek, az adathiány ellenére is. A rendszertelenül megjelenő adatok ennélfogva nagyobb pénzpiaci volatilitást is hozhatnak. Ezzel párhuzamosan az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos híreket is érdemes lesz figyelni, mivel a tőzsdéken és a devizapiacokon is nagyobb mozgásokat eredményezhetnek.

