Vermiglio – A hegy menyasszonyfilmkritikaháborúsorsdráma

A hegy menyasszonya megmutatja, mi történik, amikor a háború a nőkre marad

A második világháború utolsó napjainak zajától elzárt olasz alpesi faluban játszódó Vermiglio – A hegy menyasszonya első pillantásra idilli képeket mutat: hólepte hegyoldalakat, füstölgő kéményeket, asszonyokat, akik a konyha és a templom között járnak-kelnek. Maura Delpero filmje azonban hamar lehántja ezt a békés felszínt, és megmutatja a mélyben húzódó feszültségeket: elfojtott vágyakat, hallgatásba burkolt női sorsokat és egy közösség csend mögé rejtett drámáit.

Petrovics Gabriella
2025. 11. 24. 5:44
Jelenet a Vermiglio – A hegy menyasszonya című filmből Forrás: Mozinet
Maura Delpero olasz filmrendező, aki korábban a Maternal című alkotásában az anyaság és a női összetartás erejét vizsgálta, most egy hegyi közösség asszonyain keresztül mesél a háború másik arcáról. Nem a fronton harcoló férfiakról, hanem azokról, akik otthon maradnak, várnak, reménykednek és túlélnek. Delpero dokumentarista gyökereiből fakadóan finom rezdülésekkel és apró pillanatokból épít drámát, így a film ereje épp visszafogottságában rejlik.

A hegy menyasszonya
A Vermiglio – A hegy menyasszonya című film ereje visszafogottságában rejlik. Fotó: Mozinet

A Vermiglio – A hegy menyasszonya egy archaikus világot idéz

A történet középpontjában Lucia, a helyi tanító legidősebb lánya áll, aki beleszeret egy idegen, szicíliai katonába, Pietroba. 

Szerelmük nemcsak a család hierarchiáját, hanem a falu zárt világát is megrengeti – és beláthatatlan következményeket von maga után.

A férfiak hiánya miatt az asszonyok – anya, lányok, nővérek – kénytelenek átvállalni a közösség fenntartásának minden terhét. Delpero kamerája szinte áhítattal figyeli őket: az arcokat, a kezek mozdulatait, a tejet forraló, gyolcsot hajtogató női gesztusokat. A háború pedig távoli morajként van jelen, mint egy soha el nem múló félelem.

A film története annyira univerzális, hogy bármely európai nép magáénak érezheti. A várakozás, az elválás, a hűség és a veszteség motívumai mind felfedezhetők a magyar népi kultúrában, népdalokban is. 

Delpero nőalakjai pedig ugyanúgy hordozzák a sorsuk súlyát, mint a magyar balladák és népmesék hősei.

A Vermiglio – A hegy menyasszonya atmoszférája – hóban tompult fények, lassan gomolygó köd, csendes közösségi terek – egy archaikus világot idéz, ahol a női tapasztalat a mindenség tükre. 

A kamera itt nemcsak figyel, hanem hallgat is: a kimondatlanságban, a visszafojtott lélegzetben lakozik az igazi dráma.

A film azonban túlmutat a történelmi drámán. Nem egyszerűen a múltat idézi, hanem a női lét archetípusait formálja újra: a menyasszony, az anya, a magányos nő és a közösségben élő asszony mind ugyanannak az ősi tapasztalatnak a különböző arcai. A végén Lucia döntése pedig nemcsak személyes, hanem szimbolikus gesztus is: a nő, aki meg meri szakítani a hagyományt, valójában új értelmet ad annak. Bár az ő története a legerősebb és legmegrázóbb, egyfajta fejlődéstörténet, de mellette a többi szereplő is súlyos terheket cipel.

A Vermiglio – A hegy menyasszonya kimondottan lassú, meditatív film, de épp e csendessége teszi mélyen hatásossá. Nem harsány, mégis minden mozzanata, minden rétege szíven talál.

Delpero kamerája és a hegyek asszonyai együtt idézik fel mindazt, amit mi, Kárpát-medencei népek is jól ismerünk: a női lélek erejét, amely túléli a háborút, a férfiak hiányát, a történelmet – és mindent, ami elmúlik.

 

