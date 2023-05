– Minél tovább tart a háború, annál nagyobb az eszkaláció veszélye 

Szót ejtett arról is, hogy amennyiben a NATO is közvetlenül belesodródna a konfliktusba, az a harmadik világháború kitörésének a veszélyét hordozná magában. Mint mondta, a győzelemről és a vereségről szóló nyugati elmélkedés valójában a háború hamis dilemmája, ugyanis az ukrajnai háborúnak nem lesznek nyertesei, és a magyarok is már nagy árat fizettek ezért a háborúért.

– Rengeteg, Kárpátalján élő és az ukrán hadseregbe besorozott ember vesztette már életét

– rögzítette Halász János.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy szankciós infláció sújtja az élelmiszer- valamint az energiaárakat. Megjegyezte, hogy sokan akarnak békét Európában. ám a jelenlegi brüsszeli politika nem hagy teret a béke hangjának, és az egész liberális média is háborúpárti.

– Csak a diplomáciai erőfeszítések révén kerülhető el a további fegyveres konfliktusok kialakulása

– nyomatékosította a Fidesz politikusa.

Emlékeztetett, hogy az Európai Parlament legutóbbi állásfoglalásában ennek nyoma sincs, ám Magyarország továbbra is a békepárti hangot szeretné erősíteni Brüsszelben. – Ferenc pápa budapesti látogatása megmutatta, hogy nem vagyunk egyedül ebben a küzdelemben, a Vatikán pedig mozgósítani fogja az erejét, hogy gátat vessenek a vérontásnak – hangoztatta. Végül emlékeztetett, hogy a baloldal továbbra is háborúpárti, mivel többször kifejezték, hogy fegyvereket és katonákat küldenének a háborúba.