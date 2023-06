Ahogy arról lapunk beszámolt, a Demokratikus Koalíció részéről szokás szerint nem érkezett semmilyen közlemény vagy megszólalás a trianoni békediktátum évfordulóján.

Ehelyett a baloldal legerősebb pártja Gyurcsány Ferencet ünnepelte, miután a pártelnök június 4-én töltötte be a 62. életévét.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Baranyi Krisztinával, a IX. kerület vezetőjével közösen indított jótékonysági árverést és adománygyűjtő akciót a kárpátaljai Beregszász megsegítésére. Karácsony úgy vélekedett, hogy ma már közös fájdalmaink sincsenek, mert a politikai vitáink egyre inkább arról szólnak, hogy ki tartozik a nemzethez, nem pedig az, hogy mi a nemzet érdeke.

Eközben Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke arról beszélt, hogy ökölbe szorult a keze, amikor Tria­nonról olvasott. Szót ejtett arról is, hogy a közelmúlt történelmében példa volt arra, hogy a felvidéki, erdélyi vagy épp vajdasági magyaroknak külön ­küzdeniük kellett a többségi társadalmat automatikusan megillető jogokért, továbbá elismerte, hogy a kárpátaljai magyarok helyzete is messze van attól, amit elfogadhatónak tart. Ironikus, hogy Fekete-Győr korábban többször is a Momentum román testvérpártja, az USR PLUS mellé állt, a 2020-as romániai önkormányzati választások idején pedig azt üzente az erdélyi magyaroknak, hogy az USR PLUS szövetség önkormányzati jelöltjeit támogassák.

Borítókép: Szeged, 2015. június 3. Raffay Ernő történész, egykori honvédelmi államtitkár beszél a szegedi Fidesz és a KDNP a trianoni békediktátum aláírása 95. évfordulójának előestéjén rendezett megemlékezését követő találkozón a szegedi KDNP-székházban 2015. június 3-án (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)