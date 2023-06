A kormány elutasít mindenféle migránskvótát

Meghívólevelet küldött Brüsszel

Az EU döntése után Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán jelezte: a kötelező migránskvóta elfogadása ellentétes a magyar emberek népszavazáson hozott döntésével.

– Brüsszel nem élhet vissza a hatalmával, senki nem mondhatja meg a magyarok helyett, hogy kivel kell együtt élnünk!

– fogalmazott a kormányfő.

– Mi mindig is mondtuk, most meg megint igazunk lett, és a kvóta az kvóta marad, akárhogy is címkézzük – erről már Varga Judit igazságügyi miniszter beszélt a Hír TV Bayer-show című műsorának egy korábbi adásában. A tárcavezető leszögezte, hogy a migránskvóta felér a meghívólevéllel az embercsempészek és a migránsok számára.

A Nézőpont Intézet hétfőn megjelent kutatása rávilágított, a magyarok 77 százaléka ellenzi, hogy az Európai Unió bevándorlókat küldjön Magyarország területére a magyar kormány tiltakozása ellenére. Emellett nincs olyan társadalmi csoport, amely támogatná a migránskvóta brüsszeli tervét, még a baloldaliak 58 százaléka is elutasítja.



Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Soós Lajos)