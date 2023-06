Így tagadta a dollárbaloldal, hogy Brüsszel kötelező kvótát akar + videó

A csütörtöki brüsszeli döntés után a tagállamoknak be kell fogadniuk bizonyos számú menedékkérőt, vagy pedig büntetést kell fizetniük. Ennek összege minden migráns után 22 ezer euró (több mint nyolcmillió forint). A szabály értelmében az is elképzelhető, hogy Magyarországnak akár 250 milliárd forintos büntetést kell fizetnie, ha egyetlen illegális bevándorlót sem fogad be. Brüsszel visszaél a hatalmával. Át akarják telepíteni Magyarországra erővel a migránsokat – így reagált Orbán Viktor kormányfő a döntésre.

Közben érdemes felidézni, hogy a baloldal korábban tagadta a kötelező betelepítési kvóta tervének még a létezését is – írja az Origo.