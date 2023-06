Jogsértéseket idézhet elő a mesterséges intelligencia

A személyiségi jogokat is védik az MI-használata közben, amire a kutató példaként a szövegből képet alkotó programot említette. Ha ennek a programnak az alkalmazásával egy ember nevét írják be a gépbe, akkor az illető arcképe nem jelenik meg, vonásai elmosódnak. Ez azért is van, mert például a kiberbűnözők vagy a propaganda előszeretettel alkalmazza ezeket az eszközöket. Az tehát biztosan állítható, hogy a társadalmi felhasználásra létrehozott szoftverek kiszűrik ezeket és etikusan működnek – mondta. Hozzáfűzte: ha valaki nem tartja be az etikai normákat, annak még nincsenek egységesített és általánosított szankciói.

Elfogadta az EP az MI-szabályozás álláspontját Az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta a mesterséges intelligencia (MI) jogszabályról szóló álláspontját, amely a világon az első átfogó MI szabályozás lehet – adta hírül közleményében a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja. Tóth Edina, a Fidesz EP-képviselője szerint „a mesterséges intelligenciának rengeteg alkalmazási területe van, és számos lehetőséget rejt magában. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az MI nem maradhat szabályozás nélkül”. A képviselő ezen felül hangsúlyozta az átláthatóság és a nyomon követhetőség fontosságát. „Támogatjuk az innovációt, ugyanakkor gondolnunk kell az alkalmazás lehetséges veszélyeire is, és azokat kellő körültekintéssel kell szabályoznunk. Bízom benne, hogy ez a jogszabály biztosítani tudja a jogi kereteket ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia a polgárok és vállalkozások számára biztonságos eszközként működjön. Jól mutatja a MI-rendszerek fejlettségét, hogy a parlamenti vita során elmondott beszédemet is mesterséges intelligencia írta” – jelentette ki a fideszes politikus. Hidvéghi Balázs, szintén fideszes EP-képviselő kiemelte: a mai szavazás fontos mérföldkő egy olyan szabályozás kialakításában, amely képes kezelni a mesterséges intelligenciával szembeni állampolgári félelmeket és kockázatokat, ugyanakkor nem jelent túlszabályozást és nem gátolja az innovációt. Úgy vélekedett, olyan végső szabályozásra kell törekedni, ami emberközpontú és a fogyasztók védelmére helyezi a hangsúlyt. „Ahhoz, hogy növeljük a MI irányában az állampolgári bizalmat, elsősorban a kockázatokat kell beazonosítani és kiszűrni. Azokat a használati módokat kell előnyben részesíteni, amelyekből az embereknek és a társadalomnak előnye származik. Bizakodásra ad okot, hogy az európai szabályozás is ezt a megközelítést követi” – fogalmazott a képviselő. (MTI)