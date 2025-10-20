Pusztaszeri útrendőrségTelefontanúBudapestBRFKbejelentéselkövetőfelvételbrutális támadás

Megtámadtak egy férfit Budapesten, keresik a támadót + videó

Súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indítottak nyomozást a budapesti rendőrök. Megtámadtak egy férfit Budapesten.

Munkatársunktól
2025. 10. 20. 15:17
Ez a férfit keresik a budapesti rendőrök, mert a gyanú szerint megtámadott egy másik férfit a budapesti Pusztaszeri úton szeptember 27-én Forrás: Police.hu
Szeptember 27-én nem sokkal éjfél előtt megtámadtak egy férfit Budapesten, a II. kerületi Pusztaszeri úton. Egy másik férfi ütötte meg, akit egyelőre nem sikerült beazonosítani. Az ügyben súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen. 

(Fotó: Police.hu)

Megtámadtak egy férfit, őt keresik

A támadó felszállt egy villamosra, ekkor vette fel a járat biztonsági kamerája. A felvételt a rendőrök feltöltötték a police.hu oldalra. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai azt kérik, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon, ha tudja, ki lehet az elkövető, ki látható a felvételen.

