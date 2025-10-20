Megtámadtak egy férfit Budapesten, keresik a támadót + videó

Szeptember 27-én nem sokkal éjfél előtt megtámadtak egy férfit Budapesten, a II. kerületi Pusztaszeri úton. Egy másik férfi ütötte meg, akit egyelőre nem sikerült beazonosítani. Az ügyben súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.

Megtámadtak egy férfit Budapesten, keresik a támadót

(Fotó: Police.hu)

Megtámadtak egy férfit, őt keresik

A támadó felszállt egy villamosra, ekkor vette fel a járat biztonsági kamerája. A felvételt a rendőrök feltöltötték a police.hu oldalra. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai azt kérik, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon, ha tudja, ki lehet az elkövető, ki látható a felvételen.

Ifj. Portik Tamást, a hírhedt bűnöző fiát is keresik, mivel nem vonult börtönbe. Ha megnézné, hogy néz ki, kattintson ide!