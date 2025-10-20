Többemeletnyit esett egy munkás egy egri bútoráruház tetejéről

Október 20-án délelőtt egy munkás Egerben, pontosabban a Felnémet városrészben található Európa Bútorház tetején dolgozott. Egyelőre nem tudni, hogyan, de lezuhant a tetőről – írta meg az Origo, hozzátéve: súlyos koponyasérülésekkel szállították kórházba mentőhelikopterrel.

Lezuhant egy férfi egy bútoráruház tetejéről Egerben, mentőhelikopter érkezett a helyszínre (illusztráció).

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Vizsgáljuk a baleset körülményeit

– mondta Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a Heol.hu-nak a munkahelyi balesettel kapcsolatban.

