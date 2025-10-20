Európa BútorházEgerHeves Vármegyei Rendőr-főkapitányságFelnémet városrészbenlezuhantbalesetmunkásbútoráruházmunkahelyi baleset

Többemeletnyit esett egy munkás egy egri bútoráruház tetejéről

Súlyos munkahelyi balesethez riasztották a mentőket hétfő délelőtt Egerben. Lezuhant egy férfi a tetőről.

Munkatársunktól
2025. 10. 20. 14:46
Illusztráció MTI/Katona Tibor
Október 20-án délelőtt egy munkás Egerben, pontosabban a Felnémet városrészben található Európa Bútorház tetején dolgozott. Egyelőre nem tudni, hogyan, de lezuhant a tetőről – írta meg az Origo, hozzátéve: súlyos koponyasérülésekkel szállították kórházba mentőhelikopterrel.

Lezuhant egy férfi egy bútoráruház tetejéről
Lezuhant egy férfi egy bútoráruház tetejéről Egerben, mentőhelikopter érkezett a helyszínre (illusztráció).
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Vizsgáljuk a baleset körülményeit

– mondta Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a Heol.hu-nak a munkahelyi balesettel kapcsolatban.

Lezuhant egy szerkezeti elem, belehalt egy ember

Debrecenben egy betondarab esett egy férfi fejére, nem élte túl. Azóta a ház közelébe se mernek menni a szomszédok. Az esetről bővebben olvashat ebben a cikkünkben az Origo.hu oldalán.

Kis híján tragikus munkahelyi szerencsétlenség történt az ausztriai Wiesingben szerdán. Egy magyar és egy osztrák férfi éppen fát aprított, amikor baleset történt, és a láncfűrész átvágta a magyar férfi kézfejét. A munkást súlyos sérüléssel vitték kórházba, amiről bővebben olvashat a Magyar Nemzet cikkében.

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

