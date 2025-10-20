Samu, a magyar ősember

Samu onnan kapta a nevét , hogy Sámuel napján fedezték fel a régészek, augusztus 21-én. A lelet mind a mai napig szenzációszámba menő.

Vértes László megtalálta Samu koponyacsontját.

Samu megtalálása nagy tudományos visszhangot váltott ki

A magyar régészek világszínvonalú munkájának köszönhetjük, hogy Vértes László megtalálta e páratlan leletet. A Kárpát-medence ideális élőhelynek számított Samu idejében is, gazdag terület volt vadakban, halakban és vizekben. Vértes László felfedezése nagy visszhangot váltott ki korának tudományos világában, mivel korábbn azt hitték, hogy kb. 300 ezer évvel ezelőtt nem élt még ember a Kárpát-medencében.



Vértes László szorgalma és kitartása tette lehetővé, hogy 1965-ben napvilágra kerüljön a szenzációs vértesszőlősi lelet. Gondoljunk csak bele: négyzetméterről négyzetméterre kellett feltárnia a lelőhelyet, türelmesen, módszeresen, amíg végül az emberi élet ősi nyomaira bukkant.

A feltárás során a hathektáros területen nyolc gyűjtőpontot jelöltek ki. Az I-es és III-as számú helyszínek rejtették az előemberek egykori telepét.

Samu és felfedezőjének elképzelt találkozása.

Samu, az ember -hangzottak el a történelmi jelentőségű szavak a felfedezés pillanataiban.

A leletet egy szikla alatt találták meg – a sziklát a feltárást segítő munkások feszítették fel. Vértes László így idézte fel az eseményt: egyik munkása, a komoly, lassú beszédű Kovács Márton szólt neki, amikor a csont előkerült. Társai csak ennyit kérdeztek:

– Az?



Vértes röviden felelt: - Az. Ember. - A lelet egy emberi nyakszirtcsont volt.

Vértes László azonnal telefonon hívta a kutatócsoport antropológusát, Thoma Andort. Ő később így mesélte el a Hajdú-bihari Naplónak 1965 szeptemberében az izgalmas pillanatokat: „Éjjel tizenegykor csörgött a telefon. Már ebből sejtettem, hogy valami rendkívüli történt. – Mit találtatok? – kérdeztem. – Ülj le! – mondta Vértes. Leültem. Ő pedig beleordította a telefonba: – Koponya!”

Dr. Thoma Andor az éjszaka közepén vonatra ült, és hajnalban már a helyszínen vizsgálta a leletet. Megállapította: valóban emberi nyakszirtcsontra bukkantak. Antropológiai vizsgálatai igazolták Vértes sejtését.

Az előember maradványai körül szerszámokat, állati és növényi maradványokat, egy teljes élőhely nyomait találták meg.

A feltárás alapján rekonstruálni lehetett, hogyan darabolták fel és fogyasztották el zsákmányukat, s bizonyossá vált: az előember tudatosan használta a tüzet. Megőrződött lábnyoma is, tanúsítva, hogy felegyenesedve járt. Koponyájának térfogata mintegy 1400 köbcentiméter lehetett.