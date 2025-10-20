Orbán Viktor: Minden mellettünk szól + videó

– Minden mellettünk szól: az erő, a lelemény, kitartás, a jó ügy, amelyet szolgálunk, és mellettünk szól ellenfeleink állapota és képessége is. Nálunk rendezettség és erő, az ellenfeleinknél erőszakoskodás, választási dulakodás, lökdösődő vircsaft – idézte Facebook-videójában a tavalyi békemeneten elmondott beszédét a miniszterelnök. Mint arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a most csütörtökre tervezett békemeneten is beszédet fog mondani.

A békemenet útvonala október 23-án (Forrás: Facebook)

De hogy fog kinézni az idei esemény? Az október 23-i békemenetre kilenc órakor kezdenek gyülekezni az emberek a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra. Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig.

Itt ismét egy jobb kanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor a Kossuth téren, délután egy órakor fog beszédet mondani. Az idei békemenetnek különös jelentősége van a szervező CÖF–CÖKA szerint.

A globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak.

A szervezők és a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök egyaránt mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg az állami ünnepségen elhangzó beszédeket.