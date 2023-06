Másfél millió forint is lehet egy tanári fizetés

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden késő este benyújtotta a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényjavaslatot, amit Pintér Sándor belügyminiszter jegyez. A javaslat a belügyminiszter szerint azt a célt szolgálja, hogy a gyermekeket nevelő, oktató pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülése javuljon – aki eredményesebben tanít, többet foglalkozik a gyerekekkel, jobban keressen. Ehhez persze az is kell, hogy Brüsszelből érkezzenek meg az uniós pénzek, amelynek eredményeképpen fokozatosan a diplomásátlagbér 80 százalékát elérő fizetésük lehet a tanároknak.

Félmilliótól másfél millió forintig terjedhetnek a fizetések

A törvénytervezet ennek megfelelően eddig még nem látott mértékű, komoly fizetésemeléseket helyez kilátásba, ellentétben az érdekvédők azon állításával, hogy nem kívánják a jövőben sem elismerni a pedagógusokat. Ha a törvényjavaslatot elfogadja a parlament, a pedagógusok felső kategóriáiban akár másfél millió forint fölött is kereshetnek majd a tanárok havonta a munkáltatók szakmai kritériumok alapján elvégzett mérlegelése szerint.

A Pedagógus I. kategóriában 410 000 forinttól 1 065 000 forintig, Pedagógus II. esetén 430 000 forinttól 1 135 000 forintig terjedhet a fizetés mértéke, egy mesterpedagógus ugyanakkor 520 000 forinttól 1 365 000 forintig, egy kutatótanár pedig 640 000 forinttól 1 470 000 forintig terjedő mértékben kaphat illetményt.

Az az állítás sem felel meg a valóságnak, hogy ebből a szempontból, a korábbi jogviszonyuk megszüntetése miatt, a pedagógusok ki lesznek szolgáltatva a munkáltatónak, a törvényben ugyanis azt is meghatározzák, hogy a fizetések mértékéről milyen szempontok alapján lehet dönteni. A munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelembe kell vennie majd például a szakmai gyakorlati idő mértékét, az iskolai végzettséget, a szakképesítést, az idegennyelv-ismeretet, önkéntesen vállalt többletfeladatokat is. Ehhez pedig a munkáltató minden évben köteles a köznevelésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabályok szerint értékelni a pedagógus teljesítményét. A tiltakozó pedagógusok szerint ez azt jelentheti, hogy nagy különbségek is lehetnek a tantestületen belül az illetményekben a jövőben, ami bérfeszültséget okoz, a kormány viszont azzal érvel, hogy az értékeléseket a munkáltató végzi és ezzel lehetőséget kap a motivációra a minőségi munkavégzéshez, amire eddig kevésbé volt lehetőség. Különös figyelmet fordít a törvénytervezet azokra a pedagógusokra, akik olyan településeken vagy olyan intézményekben dolgoznak, ahol kiemelt feladat a felzárkóztatás, ők mintegy húsz százalékkal magasabb illetményt kaphatnak majd.

Többhavi díjnak megfelelő végkielégítés

Ehhez persze az kell, hogy az államilag meghatározott közalkalmazotti helyett automatikusan átlépjen mindenki az úgynevezett köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba, aki a pályán kíván maradni az érintett intézményekben. A pedagógusok könnyebb elhelyezkedése érdekében a próbaidőt is csökkentik hat hónapról háromra, viszont a felmentési idő is legalább két hónap kell hogy legyen a jövőben, miközben nem haladhatja meg a nyolc hónapot. A felmentési idő függhet a munkaviszony idejétől is. A törvényjavaslat szerint a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyról bármikor le is lehet mondani, de ezt kötelező megindokolni.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók végkielégítést is kaphatnak. Ez húsz év jogviszonyban töltött idő után nyolchavi távolléti díjnak megfelelő összeg lehet, de már három év után egyhavi illetménynek megfelelő végkielégítés kapható.

A jogalkotók gondoltak a nyugdíj előtt állókra is, a végkielégítés mértéke négyhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha a foglalkoztatotti jogviszony az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.

Fotó: Havran Zoltán

Nyolcórás munkaidő, ötven nap szabadság

A szakszervezetek sokat kritizálták a kormányt azért is, mert eredetileg 12 órás felső korlátot határoztak meg a napi kötelező munkaidőre. Ezt a javaslatban elhagyták, vagyis a teljes napi munkaidő nyolc óra lesz. Eközben a szabadság idejét is megnövelték,

az alapszabadság mértéke évi ötven munkanap lenne, amelyből a munkáltató legfeljebb tizenöt munkanapot vehet igénybe a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, oktatás, gyermekfelügyelet, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység céljára.

Amíg egy pedagógusnak alsó osztályos gyermeke van, addig nem lehetne átvezényelhető, de kikerült az is a javaslatból, hogy tanársztrájk esetén másik intézménybe küldjék a diákokat.

Sérthetetlen a magánélet, véleményezési jog

A belügyi tárca rég visszalépett attól a javaslattól is, hogy ellenőrizhető legyen a tanárok saját számítógépe. Továbbra is a munka törvénykönyve rendelkezik majd a munkavállalók, így a pedagógusok ellenőrzésére vonatkozó szabályokról. A tanárok magánélete sérthetetlen, a munkáltatótól kapott laptopok, táblagépek tanítással, neveléssel összefüggő tartalmába azonban a munkáltató betekinthet. A most benyújtott törvényjavaslat szerint a pedagógusoknak és tantestületeknek jellemzően véleményezési joguk is lesz az intézményüket/iskolájukat érintő kérdésekben, a végső döntéseket pedig az igazgató és a fenntartó hozza meg.

Illetményrendszer

A most benyújtott törvényjavaslat kimondja: „A havi illetmény összege

Gyakornok esetén: a kormány által rendeletben megállapított összeg, Pedagógus I. esetén 410 000 forinttól 1 065 000 forintig terjedhet, Pedagógus II. esetén 430 000 forinttól 1 135 000 forintig terjedhet, Mesterpedagógus esetén 520 000 forinttól 1 365 000 forintig terjedhet, Kutatótanár esetén 640 000 forinttól 1 470 000 forintig terjedhet.”

A munkáltatói jogkör gyakorlója a következők alapján mérlegelhet:

„a szakmai gyakorlati idő mértéke, a munkakör ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség melletti, a kinevezésében feltüntetett további, munkakörében hasznosítható szakképesítés, idegennyelv-ismeret megléte, a munkaköri feladatokon túl önkéntesen vállalt többletfeladatok, ideértve, ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót több köznevelési intézményben vagy több feladatellátási helyen foglalkoztatják, munkakörében végzett tevékenységéhez kapcsolódó, a fenntartó vagy a köznevelésért felelős miniszter által adott elismerés megléte, a felelős gazdálkodás eredményeképp a munkáltató rendelkezésre álló forrás összege.”



A törvényjavaslat szerint a munkáltató minden évben köteles a köznevelésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabályok szerint értékelni a pedagógus és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott teljesítményét. Gyakornok esetén a teljesítményértékelést nem kell lefolytatni. A teljesítményértékelést írásba kell foglalni.

A tiltakozó pedagógusok szerint törvényjavaslat szerint akár 2,5-szeres különbség is lehet a tantestületen belül az illetményekben a jövőben. Jelenleg ez nem jellemző, azonos kategóriában/besorolásban mindenki ugyanannyit keres.

20 százalékkal magasabb illetmény: felzárkózó térségben, képességfejlesztés…

Ha a pedagógus kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett településen vagy felzárkózó településen lévő köznevelési feladatellátási helyen dolgozik és a feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya eléri a tíz százalékot – valamint miniszteri rendeletben meghatározott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretébe tartozó feladatokat lát el –, a havi illetményének pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli összege húsz százalékával emelt összegű illetmény illeti meg. Ennek révén az illetmény összege meghaladhatja esetében a felső sávhatár összegét.

Közalkalmazotti helyett „köznevelési foglalkoztatotti jogviszony”

A forrongások fókuszában az áll, hogy a pedagógusok eddigi közalkalmazotti jogállását új, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony váltja fel. A státusztörvény most benyújtott tervezete szerint mindenkinek automatikusan változik a jogviszonya, a javaslat szerint

*a munkáltató legkésőbb a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony kezdetétől számított hét napon belül írásban tájékoztatja a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót”.

A pedagógusoknak az új kinevezést elfogadni, aláírni külön nem kell. Aki nem fogadja el az új státuszt, kérheti a felmentését írásban, a kinevezés közlésétől számított 5 munkanapon belül, ezzel a jogviszonya megszűnik.

Jön a Nemzeti Pedagóguskar – kötelező lesz a tagság

Jön a Nemzeti Pedagóguskar, a javaslat kimondja: „A Nemzeti Pedagóguskar (a továbbiakban: kar) az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló pedagógusok önkormányzattal rendelkező köztestülete. A kar kötelező tagsági jogviszony alapján működik. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló pedagógus a kinevezéssel válik a kar tagjává”.

A Kar etikai kódexe általános etikai alapelvekből, részletes etikai és eljárási szabályokból áll. Aki az etikai kódex, valamint az alapszabály rendelkezéseit megszegi, etikai vétséget követ el. Etikai vétség gyanúja esetén a kar tagja ellen a kar eljárást folytat le az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint – írják a javaslatban.

Az etikai vétséget elkövető taggal szemben a következő intézkedések hozhatók:

a) figyelmeztetés,

b) a kar által biztosított kedvezmény, juttatás, jogosultság korlátozása, megvonása,

c) a karban betöltött tisztségtől való megfosztás.

(4) Ha az etikai vétség kapcsán munkajogi kötelezettségszegés gyanúja merül fel, akkor a kar a munkáltatónak a fegyelmi eljárás lefolytatására tesz javaslatot, és ha a munkáltató a fegyelmi eljárást megindítja, a kar fegyelmi eljárás idejére az etikai eljárást felfüggeszti.

(5) Ha a fegyelmi eljárásban

a) fegyelmi vétség megállapítására került sor, a kar az etikai eljárást megszünteti,

b) fegyelmi vétség megállapítására nem kerül sor, a kar az etikai eljárást folytatja” – tartalmazza a törvényjavaslat.

A törvényjavaslat általános indoklásában azt írják: „a törvény felruházza a kart a feladatellátáshoz jogi személyiséggel, valamint rendelkezik annak tagsági jogviszony alapján történő működéséről és legfőbb szerveiről is. A kar feladat- és hatásköre kiterjed a köznevelést és a pedagógusképzést érintő végrehajtási jogszabályok véleményezésére a jogszabályalkotás és -módosítás során, javaslatot tehet jogszabály alkotására vagy módosítására, szakmai ajánlást adhat igazgatói pályázathoz, valamint megalkotja alapszabályát, etikai kódexét, díjat alapíthat, és tagjai számára jóléti és egyéb, az alapszabályban meghatározott kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat. A Nemzeti Pedagóguskar kiegészítésre kerül – a kistelepüléseken dolgozó pedagógusok képviselete érdekében – Kistelepülések Bizottságával, azzal, hogy a kar a jogszabály-véleményezési joga gyakorlása során a bizottság véleményét külön pontban köteles feltüntetni.”

A próbaidő 3 hónap lesz

A tanárok próbaideje pedig nem 6, hanem csak 3 hónap lesz. A javaslat úgy fogalmaz: „(1) A kinevezésben a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidőt kell kikötni. (2) A próbaidő nem hosszabbítható meg.”

A felmentési idő: „legalább 60 nap, de a 8 hónapot nem haladhatja meg”

A most benyújtott törvényjavaslat szerint a felmentési idő – ha törvény eltérően nem rendelkezik – legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg.

„Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg vagy a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban töltött

öt év után egy hónappal; tíz év után két hónappal; tizenöt év után három hónappal; húsz év után négy hónappal; huszonöt év után öt hónappal; harminc év után hat hónappal meghosszabbodik.

(3) Kollektív szerződés nyolc hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg” – mondja ki a törvény tervezete.

Rendkívüli felmentéssel a munkáltató élhet, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló kötelezettségszegése, illetve a jogviszony fenntartását lehetetlenné tévő magatartása esetén. A rendkívüli felmentés esetén fegyelmi eljárásnak nincs helye.

Lemondási idő: 3 hónap

A törvényjavaslat a következőképpen rendelkezik a pedagógusok lemondásáról: „a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyról bármikor lemondhat. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló a határozott idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyról történő lemondását köteles megindokolni. A lemondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló lemondási ideje kilencven nap. Határozott idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony esetén a lemondási idő nem terjedhet túl a kinevezésben meghatározott időtartamon.”

Végkielégítés

A törvényjavaslat szerint „a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló végkielégítésének mértéke, ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban töltött idő legalább

három év: egyhavi, öt év: kéthavi, nyolc év: háromhavi, tíz év: négyhavi, tizenhárom év: öthavi, tizenhat év: hathavi, húsz év: nyolchavi távolléti díjának megfelelő összeg.

(8) A végkielégítés (7) bekezdésben meghatározott mértéke négyhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült” –tartalmazza a javaslat.

Napi munkaidő: 8 óra

„(1) A teljes napi munkaidő nyolc óra (általános teljes napi munkaidő)”. Azaz, elhagyták a 12 órás felső korlátot, de a tiltakozó pedagógusok szerint így sem lesz jobb.

Szabadság: évi 50 napra emelkedik

Azt már a belügyi tárca keddi közleménye is kiemelte, hogy „az alapszabadság mértéke évi ötven munkanap, amelyből a munkáltató legfeljebb tizenöt munkanapot igénybe vehet

a) A nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, oktatás, gyermekfelügyelet, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység céljára,

b) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés céljából, vagy

c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi időben, óvodapedagógus

esetében – a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszak kivételével – a nevelési évben adják ki” – tartalmazza a törvényjavaslat.

A tanévet legfeljebb egy hónappal lehet meghosszabbítani, ha a tanév közben „merül fel valamilyen el nem hárítható ok, ami miatt a tanítás országosan ellehetetlenül, és ebből következően nem valósul meg a kötelező 180 tanítási nap”.

Áthelyezés

Amíg egy pedagógusnak alsó osztályos gyermeke van, addig nem lehetne átvezényelhető, de kikerült az is a javaslatból, hogy tanársztrájk esetén másik intézménybe küldjék a diákokat.

A tanárok magánélete sérthetetlen

A belügyi tárca az egyeztetések során már visszalépett a márciusi verzióból: így már nem ellenőrzik a tanárok saját, otthoni számítógépeit és más elektronikai eszközeit. „Jelenleg a munka törvénykönyve rendelkezik a munkavállalók, így a pedagógusok ellenőrzésére vonatkozó szabályokról. A tanárok magánélete sérthetetlen, a munkáltatótól kapott laptopok, táblagépek tanítással, neveléssel összefüggő tartalmába azonban a munkáltató betekinthet” – írták a közleményben.

Véleményezési jog

A most benyújtott törvényjavaslat szerint a pedagógusoknak és tantestületeknek jellemzően véleményezési joguk lesz az intézményüket/iskolájukat érintő kérdésekben, a végső döntéseket pedig az igazgató és a fenntartó hozza meg.

Illetményrendszer A most benyújtott törvényjavaslat kimondja: „A havi illetmény összege Gyakornok esetén: a kormány által rendeletben megállapított összeg, Pedagógus I. esetén 410 000 forinttól 1 065 000 forintig terjedhet, Pedagógus II. esetén 430 000 forinttól 1 135 000 forintig terjedhet, Mesterpedagógus esetén 520 000 forinttól 1 365 000 forintig terjedhet, Kutatótanár esetén 640 000 forinttól 1 470 000 forintig terjedhet. A munkáltatói jogkör gyakorlója erről a következők alapján mérlegelhet: „a szakmai gyakorlati idő mértéke, a munkakör ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, szakképesítés,

szakképzettség melletti, a kinevezésében feltüntetett további, munkakörében hasznosítható szakképesítés, idegennyelv-ismeret megléte, a munkaköri feladatokon túl önkéntesen vállalt többletfeladatok, ideértve, ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót több köznevelési intézményben vagy több feladatellátási helyen foglalkoztatják, munkakörében végzett tevékenységéhez kapcsolódó, a fenntartó vagy a köznevelésért felelős miniszter által adott elismerés megléte, a felelős gazdálkodás eredményeképp a munkáltató rendelkezésre álló forrás összege”



Borítókép: Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskol – Iskolai digitális táblák átadása (Fotó: Katona Tibor/ Zalai Hírlap)