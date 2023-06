Még mindig készültség van a Fehér-Körösön

A román vízügyi szakemberek ideiglenes terelőművet feszítettek a mederbe, hogy az elsodródó híddarabokat felfogják. A Kövizig munkatársai a Gyulavári hídnál lévő vízkárelhárítási helyen felkészülten várják az esetlegesen érkező uszadékokat, hiszen az ideiglenes terelőműben nem lehetnek teljesen biztosak.

A híd fagerendáit vasszerkezet is rögzítette, így nemcsak a gerendák, hanem a vasdarabok is nagy kárt tudnának okozni a duzzasztó tömlőjében. A vízkárelhárítási helyen daruval, merülőfal szükség szerinti telepítésével biztosítják a gyulai duzzasztó védelmét, így azonnal ki tudják terelni az esetlegesen érkező híddarabokat. A munkát fénytornyok is segítik, amivel huszonnégy órában látják el a figyelőszolgálatot.

A gyulai duzzasztó tömlőjét pénteken újra feltöltötték, és a duzzasztást visszaállították a nyári szintre. Így az élővízcsatorna friss víz betáplálását újra biztosítani tudják. Az elmúlt napon az igazgatóság részéről huszonnégy ember vett részt a védekezésben.