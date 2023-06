Pécsen folytatódik az LMBTQ-fesztivál

Az Összefogás Pécsért Egyesülete szerint ugyanakkor ez nem lehet véletlen. Az egyesület tiltakozó petíciója szerint „az idei pride-felvonulást rászervezték a Pécsi napok programjaira.

Így lopakodik be a woke-kultúra Pécs kultúrája helyére

− hangsúlyozták.

A most zajló Budapest Pride fesztivál, valamint a 2021-es és 2022-es Pécs ­Pride történéseit látva továbbá borítékolható, hogy a szeptemberi rendezvényen a baloldal, illetve a budapesti amerikai nagykövetség is képviselteti magát. Az amerikai külképviseletet a 2022-es pécsi melegfelvonuláson Derek Westfall, a nagykövetség misszióvezető-helyettese képviselte, aki az Egyesült Államok nevében gratulált a Pécs Pride szervezőinek. Mint mondta,

országa büszkén vállalja, hogy az LMBTQ-jogok emberi jogok.

Hasonlóan elkötelezett a szexuális kisebbségek mellett az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete is, aki az elmúlt közel egy évben jó kapcsolatot épített ki a hazai LMBTQ-szervezetekkel, illetve a másságukat nyíltan vállaló ismert magyarokkal, a pride-hónapra hivatkozva pedig egy vacsorát is szervezett nekik. A meleg párkapcsolatban élő David Pressman a 28. Budapest Pride fesztivál megnyitóján is részt vett, ahol terjedelmes beszédében a magyar kormányt bírálta, a 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvényt a holokauszthoz, a magyarok többségét pedig habarcshoz hasonlította, akik hallgatásukkal összetartják a gyűlölet falát. Julia Gross, Németország magyarországi nagykövete egyébként szintén azt nyilatkozta, hogy támogatja a fővárosi és a Pécs Pride-ot, munkatársaival együtt pedig szeretnének rajta részt venni.