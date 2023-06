Portik Tamás életfogytiglani fegyházat kaphat

Együttműködő

A harmadik férfival, a Gyüre-féle emberölés bűnsegédjével szemben a Fővárosi Főügyészség szintén vádat emelt – együttműködésére tekintettel – egy elkülönített eljárásban. (A vádlott ügyét végül Portik és K. Gábor ügyével egyesítették, az ítéletet is ebben az ügyben hozzák majd meg ellene.) Őt a főügyészség egy másik ügyben elkövetett bűnpártolással is vádolja; a vád szerint egy 1998-as emberölési ügy (a Fenyő-gyilkosság – a szerző) miatt indult büntetőeljárás későbbi szakaszában, 2017–2018-ban, az emberölés felbujtói ellen indult büntetőeljárás meghiúsítására törekedett oly módon, hogy a birtokában lévő, az ügy szempontjából releváns bizonyítási eszközt nem adott át a nyomozó hatóságnak, hanem azt pénzért ajánlotta fel a felbujtással gyanúsított Gyárfás Tamásnak, illetve ügyvédjének. Gyárfás ilyen módon történő megzsarolása jutott el végül addig, hogy előbb gyanúsított, majd vádlott lett a Fenyő-gyilkosság ügyében. Amivel aztán egyesítették Portik Tamás perújítási eljárását is. A Fenyő-ügyben július elején kezdődnek a perbeszédek és télen várható első fokú ítélet.